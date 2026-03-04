Zabaleta: «La Cooperativa de Quiroga está para trabajar y dar trabajo en la localidad»

El gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Facundo Quiroga, Néstor Zabaleta, detalló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) las recientes visitas de la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile y unos días más tarde la del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

Zabaleta se refirió a lo importante de la visita de la intendenta y a “las tres obras activas que tenemos en este momento. Dos se terminaron: la puesta en valor y la iluminación y el cartel de entrada a la localidad en la intersección de la Ruta 50 y el acceso. Eso está finalizado, se colocaron luminarias Led que habían quedado muy viejas y las columnas estaban muy deterioradas, se remozaron, con el objetivo de seguir mejorando los espacios que representan y dan la bienvenida a nuestra localidad. También se puso en valor el ‘parquecito’ que está frente al campo de deportes del Club Atlético Quiroga, que estaba bastante abandonado y se hicieron trabajos de iluminación, pintura, lineamiento de lugares de estacionamiento, que estaban rotos y cada vez más y por último hay una calle por iluminar, Barranca Yaco, ya con iluminación en los próximos días”.

También refirió otros aspectos del diálogo con la jefa comunal “hablamos que podemos hacer desde la cooperativa para colaborar, trabajar y dar trabajo en la localidad”. Y cerró calificando de productivo ese encuentro. “La idea es seguir colaborando en cuestiones que hoy nos afligen, el bacheo por ejemplo o arreglos que se pueden llegar a hacer en el pueblo. Abrimos las puertas de la cooperativa para colaborar porque el pueblo necesita urgentemente que se le ponga manos a la obra”. Y admitió que la cooperativa estaría en condiciones de realizar tareas de bacheo en la localidad, porque ya la entidad tiene la experiencia de haberlo hecho en años anteriores: “nosotros siempre estamos ofreciendo esa posibilidad de hacer cosas, porque aparte de nuestra propia estructura, la cooperativa también puede contratar gente local para trabajar, además del material que en esas ocasiones se compró en la localidad, dando impulso a los corralones. Todo eso mueve a la economía local y en eso creo que podemos colaborar un montón”.

La visita ministerial y la agenda provincial para cooperativas

Además, se refirió a la posterior visita, el miércoles 25 de febrero, en este caso la del ministro de infraestructura y servicios públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, la segunda de un ministro provincial en la historia de la localidad: “nos generó una gran alegría porque es parte de la gestión del ministro y aquí somos parte de una gran obra que está haciendo la provincia, que sale mucho dinero, que es el tendido eléctrico El Triunfo-Quiroga, que comparándolo con la obra 25 de Mayo- 9 de Julio de 132 kw, es lo mismo en menor escala. Se está trabajando, es la ampliación de nuestra capacidad eléctrica. Y también en esa reunión hemos insistido sobre algunas obras de cloacas y agua; esos pedidos llegaron al ministerio y la Dirección de Relaciones con las instituciones que funciona en el ministerio relacionaron esas obras que tenemos pedidas y quisieron venir a conocer la cooperativa”.

Tambien se refirió a la lucha por el gas natural y la importancia de la planificación a largo plazo:

“La idea del ministro, que nos lo dijo, fue poner a las cooperativas, sobre todo a las más pequeñas en la agenda de la provincia de Buenos Aires; y hablamos de todas nuestras necesidades: de la Ruta 50, de las obras de agua, cloacas luz, de la necesidad del gas; le pintamos la realidad de esta localidad. El nos habló de su idea, de trabajar en conjunto y que las cooperativas participemos de lleno en la agenda del ministerio y nos pidió armar una reunión con otras cooperativas para conversar y trabajar sobre todos estos temas que nos afligen. Si todo marcha bien, próximamente el ministro estará regresando a Quiroga, pero esta vez ya para un encuentro con varias cooperativas”.



Detalles sobre el avance y el impacto de la nueva línea eléctrica

El gerente de la ‘Cooperativa eléctrica’ de Quiroga relató que la obra de tendido eléctrico El Triunfo-Quiroga tiene un avance sustancial “a pesar de que parece que no se ve. Es una obra que cambia totalmente la historia y nos va a cambiar la vida a los quiroguenses, desde lo cotidiano hasta las posibilidades de producción por la ampliación de las industrias que hoy están o de alguna otra que pueda venir a radicarse”.

En el tramo final Zabaleta hizo un análisis de las nuevas tarifas, subsidios y la gestión de la mora. Y también, como bonus track, como integrante de Jaqueca, su lado artístico.