Rosana Asensio lanzada al 2027: «No es revancha, es continuidad»

Tras el impacto positivo de su debut electoral, Rosana Asensio, odontóloga y cabeza de la lista vecinal Valores Republicanos, rompió el silencio en los micrófonos de ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y confirmó que la agrupación ya trabaja para las próximas elecciones. Con un fuerte discurso basado en la honestidad y la cercanía vecinal, busca capitalizar el descontento social y posicionarse como la alternativa a la política tradicional en 9 de Julio. Lejos de un retiro temprano, la dirigente confirmó que su grupo ya celebró la primera reunión organizativa con la mirada puesta en 2027, año en el que se pondrá en juego no solo la renovación del Concejo Deliberante, sino también el Ejecutivo municipal.

«No es revancha, es continuidad» expresó Asensio al describir que el camino recorrido no fue un evento aislado. Al ser consultada sobre si este nuevo impulso responde a una «revancha» por los resultados anteriores, la odontóloga fue tajante: «Es una continuación de lo que iniciamos. Sabíamos que era un trabajo de hormiga«.

La dirigente recordó con orgullo el desempeño de su fuerza, que con solo dos meses de formación logró cosechar 2.423 votos (10,01%), quedando a menos de dos puntos de la lista oficialista Somos Buenos Aires, que obtuvo 2.886 sufragios (11,92%). «Estar compitiendo a la par del oficialismo fue un resultado extraordinario«, analizó, atribuyendo esos números a una profunda disconformidad de la sociedad con el manejo actual y a una demanda de caras nuevas que dejen de lado las «promesas poco promisorias» de los partidos tradicionales.

Un diagnóstico crítico de la gestión local

El análisis de la realidad distrital que hace Asensio es sombrío. Asegura que el malestar de los vecinos de 9 de Julio ha empeorado: «Hay más desidia, más desamparo y muchas más desprolijidades. La propia sociedad percibe que, a nivel local, la situación se ha agravado«.

Bajo este diagnóstico, la referente de la Junta Vecinal establece prioridades claras que, según su visión, han sido ignoradas históricamente por las diferentes gestiones:

• Medio ambiente: El basural como un tema urgente que requiere la participación de todo el arco político y remarca esto último como prioritario.

• Infraestructura: La crisis de los caminos rurales, donde «se va siempre detrás de los problemas» sin soluciones de fondo.

• Salud pública: Uno de sus puntos más críticos. «El malgasto del recurso en salud es insostenible. No nos estamos ocupando de la salud en 9 de Julio y hay mucha gente que la está pasando mal«, sentenció.

El equipo: la honestidad por sobre la técnica.

De cara al armado de su estructura política para 2027, Asensio se desmarca de los manuales tradicionales de construcción partidaria. Al ser consultada sobre qué pesa más a la hora de elegir a sus colaboradores —si la formación técnica, la lealtad o el peso territorial—, su respuesta fue única: la honestidad.

«Hay muchas personas que no tienen conocimiento político ni estuvieron afiliadas, pero trabajan desde una institución o una cooperadora. Hoy se animan a dar el paso para lograr una comunidad mejor bajo la norma de la honestidad«, explicó. En ese sentido, adelantó que su plan de trabajo se apoyará fuertemente en las instituciones barriales, clubes y sociedades de fomento, a pesar de que —según sus palabras— «las aniquilaron«.

Con la confirmación de su participación política, el escenario hacia 2027 en el distrito comienza a agitarse prematuramente. La Junta Vecinal apuesta a que el «trabajo de hormiga» y el desgaste de las estructuras tradicionales les permitan, esta vez, alcanzar el «premio mayor».