Escuela Normal Superior sin clases por paro



La dirección de la Escuela Normal Superior «9 de Julio» ha emitido un comunicado oficial

informando la interrupción parcial de sus actividades académicas para este martes 21 de abril. La medida responde a la adhesión del personal auxiliar al paro general convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lo que impide a la institución garantizar las condiciones básicas de higiene y seguridad necesarias para el funcionamiento escolar. La suspensión afecta de manera directa a los estudiantes y docentes de los turnos mañana y noche, quienes no tendrán actividad durante la jornada del martes. Por el contrario, las autoridades confirmaron que el turno tarde mantendrá el dictado de clases de forma totalmente regular.

Respecto a la reanudación del ciclo lectivo, se ha establecido un esquema especial para el miércoles 22 de abril. Según el cronograma dispuesto por la Prosecretaría de la Unidad Académica, el ingreso para todos los niveles correspondientes al turno mañana se verá retrasado hasta las 8:30 horas.

El reporte, firmado por el Prosecretario de la Unidad Académica, el profesor Javier J. Pappalardo, subraya la dependencia del sistema educativo provincial respecto a la operatividad del personal de maestranza y servicios, cuya ausencia obligó a esta modificación de último momento en el calendario escolar del distrito.