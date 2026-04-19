Por Redacción Extra Digital

En 9 de Julio, el cierre de la semana escolar marcada por la ola de amenzas de tiroteos en establecimiento educativos que se esparció por varios puntos del país, concluyó con un viernes de tensión pero sin ninguno de los hechos que se anunciaban por mensajes o pintadas. Pero hubo un par de situaciones que se destacaron.

La más importante ocurrió en la escuela de Comercio, en donde un alumno del turno tarde fue sorprendido por una policia que controlaba la entrada al establecimiento cuando escondía un arma, que resultó ser de juguete, en el arenero. El ràpido y contundente accionar de la agente fue importante para exponer y controlar el incidente. De acuerdo a fuentes consultadas se tomaron los datos del menor y de la familia para anexar a la denuncia. Se informó a los padres del menor que expresaron su angustia por la incómoda situación.

También se encontró “un objeto” (no pudimos saber de qué tipo) en la Escuela Técnica, hecho que también fue denunciado. Todo está en manos de la Justicia. Cabe destacar la colaboración directa de la policia comunal que fue plena y en la medida de sus posibilidades con los requeriemitos de las autoridades del sistema educativo.

El mensaje es claro. Estas “bromas” son inaceptables y tienen consecuencias legales, para quienes la realizan y, en el caso de menores, para sus padres ya que, como explicamos anteriormente, es un delito, que genera un gasto operativo porque moviliza a todo el sistema educativo y de seguridad.

Por otro lado, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense difundió una serie de pautas de intervención obligatorias para los establecimientos educativos tras una semana marcada por amenazas de tiroteos y actos de violencia. Las autoridades provinciales buscan llevar tranquilidad a las familias y garantizar la continuidad pedagógica mediante el uso de herramientas específicas que permitan abordar estos episodios, que en algunos casos incluyeron la presencia de armas en las aulas.

La estrategia oficial se centra en la prevención y la comunicación responsable, solicitando a estudiantes, docentes y familias evitar la viralización de mensajes intimidatorios para no alimentar el efecto contagio. Ante la detección de una amenaza o situación sospechosa, las instituciones deben dar aviso inmediato a las autoridades escolares e inspectores regionales, quienes coordinarán las respuestas territoriales junto con las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial si fuera necesario.

En paralelo a las medidas de seguridad, el gobierno provincial promueve la creación de espacios de diálogo dentro de la comunidad educativa para fortalecer la convivencia escolar. Se han programado reuniones con inspectores de todos los niveles y encuentros informativos con padres para detallar los mecanismos de protección vigentes. El objetivo central de la cartera educativa es mantener las escuelas abiertas y seguras, minimizando las interrupciones en el dictado de clases ante este tipo de incidentes.

