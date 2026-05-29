Repudiable agresión a inspectoras de tránsito

Un nuevo episodio de violencia urbana que no tiene excusa. fue la agresión física contra personal de la Dirección de Tránsito y de la Guardia Urbana Municipal (GUM). El incidente, que culminó con una agente hospitalizada y dos personas detenidas, mereció un enérgico repudio por parte de las autoridades locales, quienes ratificaron que el ordenamiento vial sigue siendo una política de Estado irrenunciable.

Los hechos se desencadenaron en la tarde del miércoles en la calle Avellaneda, entre Robbio y Mendoza. De acuerdo con el reporte oficial, las inspectoras detectaron un motovehículo que circulaba a contramano por dicha arteria. Al proceder a la correspondiente fiscalización, las agentes constataron además que la conductora viajaba sin el casco reglamentario y carecía de la documentación del seguro obligatorio.

La situación pasó de una sanción administrativa a un escenario de violencia cuando el personal municipal se dispuso a secuestrar el vehículo por las irregularidades detectadas. En ese momento, un hombre que se identificó como la presunta pareja de la infractora se presentó en el lugar y comenzó a maltratar de forma verbal y física a las inspectoras y a los agentes de la GUM de apoyo. En medio de los disturbios, la conductora de la motocicleta le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro a una de las trabajadoras del área de tránsito, provocándole heridas que requirieron su inmediato traslado a un centro de salud local para recibir atención médica.

Tras el ataque, el Ejecutivo municipal radicó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades policiales. Pocas horas después, efectivos de la Policía Comunal lograron demorar a ambos agresores, quienes quedaron formalmente imputados bajo el cargo de «Lesiones leves». La causa judicial ha quedado en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial de Mercedes, que ya tramita las acciones penales pertinentes.

Desde el palacio municipal lamentaron profundamente este nuevo ataque contra los trabajadores públicos en el ejercicio de sus funciones. Fuentes del ejecutivo local insistieron en que estas situaciones, lejos de disuadir los controles, refuerzan el compromiso de la actual gestión para mantener la rigurosidad en las políticas de seguridad vial y el ordenamiento del espacio público.