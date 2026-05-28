Hoy, Banca 19 para los jubilados municipales

Integrante y vocera principal de las y los jubiladas/dos y pensionadas municipales, Dolores ‘Loli’ Apraíz anticipó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la utilización que harán en el Concejo Deliberante de la banca Ciudadana o Banca 19: “Convocamos a jubilados y pensionados municipales a participar hoy de la Banca Ciudadana en el Concejo Deliberante para exponer la grave situación que atravesamos: desde abril sufrimos descuentos en nuestros haberes, quedando con un 17% menos y deudores del Instituto de Previsión Social (IPS), por decisiones desprolijas del municipio y el propio Concejo Deliberante. Buscamos visibilizar el problema, exigir respuestas y frenar futuros perjuicios. Agradecemos la difusión y el acompañamiento de los medios y la comunidad».

Apráiz agregó: “Nosotros señalamos errores administrativos que han dejado a empleados con deudas injustas, y cuestionamos la responsabilidad del Concejo Deliberante. Hoy habrá una exposición ciudadana antes de la sesión ordinaria, por eso la convocatoria es puntual: a las 18:30 horas”.