Pedido de informes por hechos violentos y estado de cámaras de monitoreo

El jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Deliberante, Luis Moos, dialogó con el programa Temprano para todo (Supernova 97.9) sobre el proyecto de resolución ingresado bajo el expediente 217/26 (documentación 367/2026). La iniciativa, caratulada como “hechos violentos” en los asuntos entrados, plantea la profunda preocupación comunitaria ante las constantes agresiones sufridas por jóvenes en distintos puntos de la ciudad.

Debido a la urgencia de la situación, se prevé su tratamiento sobre tablas en la sesión de este jueves 28 de mayo. Moos detalló que lo que inicialmente parecía un caso aislado visibilizó una problemática mucho mayor tras recibir testimonios de otras víctimas. «Nos encontramos con una triste realidad. Se repite una circunstancia de hace unos años, cuando ciertos grupos agredían a otros chicos en espacios públicos«, explicó Moos.

El concejal fundamentó la necesidad del proyecto señalando que, si bien algunos hechos ya fueron denunciados, el cuerpo legislativo carecía de precisiones oficiales. «Este pedido de informe busca obtener herramientas y datos concretos para avanzar en la prevención, especialmente porque varios de los agresores ya están identificados. Queremos saber qué medidas se van a tomar», enfatizó.

Según los datos recabados por el bloque libertario, se registran entre 8 y 10 casos que comparten el mismo modus operandi, concentrándose principalmente en Plaza Belgrano y Plaza España.

Fallas en el sistema de monitoreo

Para ejemplificar la vulnerabilidad actual, Moos relató una experiencia personal reciente: “Hace pocos días me robaron pertenencias y dinero del auto. Al intentar verificar lo ocurrido, constatamos que un porcentaje muy alto de las cámaras de seguridad municipales no funcionan; estamos un poco a la deriva». El concejal concluyó exigiendo correcciones urgentes en el sistema de vigilancia para frenar la delincuencia y, fundamentalmente, proteger a los jóvenes de la localidad.

El Proyecto de Resolución también hace foco en el Monitoreo Urbano queriendo saber la cantidad de cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo y si el material fílmico de las áreas céntricas y de la periferia fue puesto a disposición de la Ayudantía Fiscal. Y también pregunta sobre los programas de contención y planes conjuntos entre el área de Seguridad y la de Niñez, Adolescencia y Familia para intervenir de manera temprana en la dinámica de la violencia urbana entre menores y jóvenes. Los distintos ítems deberán ser respondidos dentro de los 15 días que se trate el Proyecto de Resolución por el Departamento Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Seguridad.