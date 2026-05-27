Navone-Mensik: al límite de todo.



El calor ya había sido el protagonista en la jornada del debut de Mariano Navone en Roland Garros, el pasado lunes. Y volvió a serlo pero de manera dramática en el partido por la segunda ronda en que enfrentó al checo Jakub Mensik. «Una locura«, fueron las palabras de Mensik para describir las condiciones de juego que terminó quedándose con la victoria tras derrotar al argentino en un extenuante partido que se extendió por cuatro horas y 41 minutos. El resultado habla por sí solo: 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6, luego de un electrizante súper tie-break que terminó 13-11. Una verdadera batalla de tenis y de estados fisicos que terminó con Mensik desplomándose sobre el polvo de la cancha, exhausto, agotado hasta para celebrar, y Navone yendo a saludarlo y preocupandose por su estado. Pero lal preocupación invadió el court. Fue demasiado.

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El partido fue cambiante pero cada uno tuvo sus momentos de dominio. Al inicio favorbale a Mensik, Navone supo equilibrarlo imponiendo su resistencia física, aprovechando el desgaste y los problemas en el tobillo de su rival para forzar un quinto set definitivo donde todo se resolvió con momentos de serio dramatismo.

A pesar de sufrir severos calambres que redujeron su movilidad en el tramo final, Mensik logró conectar un derechazo ganador en su último aliento antes de desplomarse sobre el polvo parisíno, donde fue atendido de urgencia con toallas de hielo por el cuerpo médico. Más tarde, el tenista checo criticó con dureza la rigidez de las advertencias de tiempo impuestas por los jueces bajo temperaturas tan extremas, asegurando que su cuerpo simplemente «se apagó» debido a la imposibilidad de enfriarse adecuadamente durante los descansos. Con este resultado, Navone no se despide de Roland Garros ya que el viernes competirá en Dobles junto con Juan Manuel Cerúndolo.