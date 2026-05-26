Squash: el deporte bajo la sombre del tenis y del padel

Mientras el pádel es nuevamente furor y el tenis se mantiene como el deporte de paleta/raqueta más popular, el squash se presenta como un deporte de nicho, que pasa desapercibido pese a ser una alternativa en 9 de Julio.

Kevin Shanly, jugador con una trayectoria amplia y miembro de la subcomisión de squash del Club Atlético 9 de Julio, se acercó al estudio de Supernova 97.9 para explicar en “Supernova Deportivo” la naturaleza del squash, cómo es el juego y destacar lo divertido y dinámico que puede ser este deporte que tiene como nombre la onomatopeya del sonido del impacto la pelota (que pica muy poco) contra la pared.



Según comentó Shanly, la cancha ubicada en el predio de golf del Club Atlético es la única que hay en los alrededores de la Ruta 5, entre Luján y Trenque Lauquen. Esto significa una inmejorable oportunidad para que los nuevejulienses aprovechen a conocer y practicar este deporte.