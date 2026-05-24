Tien le ganó a Navone y se quedó con el ATP 250 Ginebra

No pudo ser esta vez para Mariano Navone. El estadounidense Learner Tien lo privó de redondear una gran semana en el ATP 250 de Ginebra y se quedó con el torneo en una durísma final venciendo al nuevejuliense por 3-6, 6-3 y 7-5 en un partido de casi dos horas y media de pura intensidad física y mental.

El resultado es un fiel reflejo de como fue en encuentro. En el primer set, Navone se lo llevó por delante, con juego agresivo y esa intensidad que lo caracteriza y posiciona como un rival incómodo para sus oponentes. El estadounidense no podía hacer pie. Parecía que estaba todo servido para el argentino.



Sin embargo, la cosa se dió vuelta. En el segundo set, Tien ajustó detalles y empezó a alargar los puntos y a equilibrar el juego, incomodando a Navone que comenzaba a perder puntos importantes. Así, el estadounidense pudo quedarse con el set llevando la definición a un tercero.

Y el capítulo final fue el reflejo del encuentro. Con Tien adelantándose en el marcador para ponerse 3-0. Pero lejos de entregarse, Navone sacó a relucir su garra y, arriesgando, logró emparejar el marcador que continuó así hasta el undécimo game en donde, el pupilo de Michael Chang, terminó de inclinar la balanza a su favor, aprovechó las pocas fisuras en el servicio del argentino para conseguir el quiebre crucial y, posteriormente, cerrar el partido con su saque tras un agónico 7-5.



Segundo título ATP para Learner Tien que cerró asi una gran semana, dándole un buen impulso anímico de cara a Roland Garros. Mariano Navone no tiene nada que reprocharse. Luchó y jugó como lo viene haciendo y tan buenos resultados le viene dando. Si bien le puede quedar un sabor agridulce por no haber logrado el titulo, el haber llegado a una nueva final confirma su buen momento y el notable avance de juego y mentalidad que explotó desde la llegada de Alberto Mancini como su entrenador. Roland Garros lo espera con ojos atentos.