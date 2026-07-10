Fin de semana de Karting en 9 de Julio

Desde hoy viernes y hasta el domingo, el Automoto Club Nuevejuliense ultima los detalles para albergar la quinta fecha del campeonato del Karting del Centro que promete congregar a las principales figuras de la disciplina. La expectativa entre los aficionados es grande debido a una atractiva combinación de factores en la grilla de largada, la cual incluye el retorno de corredores experimentados que buscan recuperar el protagonismo, el debut de jóvenes promesas que intentan abrirse camino en el automovilismo nacional y la participación de referentes consagrados de distintos puntos de Argentina.

El cronograma del fin de semana prevé sesiones de clasificación, series clasificatorias y finales donde las maniobras de sobrepaso y la destreza conductiva sobre la superficie de tierra suelen definir los puestos de vanguardia a pocos metros de la línea de meta.

Para los directivos del Automoto Club Nuevejuliense, la realización de esta fecha representa un hito que revalida los esfuerzos de conservación y mejora edilicia del complejo. La entidad local aprovecha la envergadura de este evento para coronar más de medio siglo de vinculación con el deporte motor, poniendo a prueba instalaciones que han sido acondicionadas de forma permanente para responder a las exigencias operativas de las escuderías y garantizar la comodidad de los espectadores. Con la cuenta regresiva en marcha, la localidad de Nueve de Julio se alista para convertirse, una vez más, en el foco de atención de la pasión fierrera.