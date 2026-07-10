Colorido festejo patrio folclórico

Bajo el lema «Nuestras Raíces», los festejos oficiales por el Día de la Independencia, organizados por la Dirección de Cultura municipal, fueron una suerte de oasis de alegría dentro de un contexto complejo social y político en 9 de Julio.

Vecinos de todas las edades se congregaron frente al Palacio Municipal para compartir una tarde de reencuentro que, más allá del marco histórico y la reafirmación de las costumbres tradicionales, funcionó como un bálsamo colectivo.

La jornada contó con las actuaciones consecutivas de Oscar Bibini, el ensamble de Gonza y Beni, el cuerpo de baile Costumbres de Mi Patria, Luciano Amaya, y la dupla de Teresa Gambi junto a Leo Chiavaro. Asimismo, sumaron su arte las agrupaciones La Sajuriana Danzas, Francisco Góngora en compañía de Mauro, y Querencia de Mi Pago. Un momento de especial reconocimiento se vivió con la presentación de Morena y José, los jóvenes talentos que acaban de consagrarse ganadores de la etapa local de los Juegos Bonaerenses y que llevarán la representación del distrito a las instancias regionales.

Hacia el final de la tarde, el grupo Pardos del Oeste marcó la antesala del momento más significativo y emotivo del encuentro. La celebración culminó con las estrofas y compases del Pericón Nacional, una danza que logró derribar la barrera entre artistas y espectadores al convocar de forma masiva a bailarines profesionales y al público en general en una gran pista al aire libre.