Después de la suspensión, Navone va por la hazaña frente a Cobolli

Mariano Navone hizo su debut en Wimbledon en un intenso partido frente al italiano Flavio Cobolli, pero en la mitad del tercer set el encuentro fue suspendido por falta de luz natural. El cronograma de la jornada sufrió modificaciones porque algunos partidos se extendieron por más de cuatro horas. Tal fue lo que motivó que el del nuevejuliense comenzara cerca de las 19, hora inglesa. Llegó un momento en el que el umpire decidió suspender por falta de luz el match que continuará el miércoles no antes de las 9:30 hora argentina.

Navone había hecho un gran primer set, cerrándolo con un contundente 6/1. Cobolli empezó a emparejar la cosa, tanto que terminó llevándose el segundo parcial en un ajustado tie-break (7/5) y el tercero por 6/3. En ese moemnto llegó la suspensión.

Con Navone aun dando batalla, es el único argentino que queda en pie en Wimbledon, después de los debuts, todos con derrota, de los otros 10 compatriotas que estaban en el cuadro principal del tercer y emblemático torneo de Grand Slam.