Lunes feriado sin recolección de basura

Por el feriado de este lunes 17, la Municipalidad de 9 de Julio anunció cambios en el servicio de recolección de residuos. Veamos.

En la Zona 1, delimitada por la Ruta Provincial 65, la calle Urquiza, Agustín Álvarez y Compairé, no sacar carpido y poda durante el domingo. No habrá recolección.

En cuanto a la Zona 2 (Agustín Álvarez, Fangio, el Acceso Perón y Eva Perón) no hbará recolección de reciclables el lunes.

Asimismo, se informó que no habrá servicio de recolección de residuos en toda la ciudad durante el feriado.

Ante este panorama, la administración municipal hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana para no sacar las bolsas a la calle. El martes los serviicos de recolección se prestarán normalmente de acuerdo al cronograma vigente.