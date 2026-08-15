Julia Crespo: Uso del Fondo Educativo y la habilitación Hassa en French

La habilitación de la planta de silos en French y el gas licuado para una escuela en Morea más el uso del Fondo Educativo. Tres temas que fueron parte de la sesión del Concejo Deliberante el pasado jueves. Tres temas por los cuales la concejal Julia Crespo se expresó el día después en declaraciones en el programa «Temprano para Todo» (Supernova 97.9). Y lo hizo de manera contundente, fiel a su estilo directo y sin vueltas.

En la sesión se explicó la cuestión de la falta de gas licuado en la escuela de Morea, cuyo depósito (la vulgarmente llamada ‘chancha’) solo alcanza para 15 días, según expuso la concejal de La Libertad Avanza, Vanesa Paladino. Relató las vicisitudes que pasan alumnos y docentes en esta época del año y amplió que muchas veces la reposición no sucede en término porque-por ejemplo- el estado de los caminos impide llegar al camión proveedor. Fue refutada por el concejal Julio Bordone (Pro) aduciendo que “se está tocando el timbre en la puerta equivocada” y que el reclamo debía dirigirse al Consejo Escolar. Terció en el debate Julia Crespo (Unión por la Patria) acusando la retención que hace la intendenta directamente del Fondo Educativo para gastos comunes y que está destinado para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educativa, abarcando tanto la educación formal como la no formal y se distribuye entre los municipios para -entre otros cosas- mejoras y ampliaciones de los establecimientos existentes, el equipamiento de mobiliario, etc.

“Nunca nos vamos a cansar de reclamarlo porque es alevoso lo que ocurre”, dijo Crespo en declaraciones a ‘Temprano para todo’.(Supernova 97.9) y redobló la apuesta: “Siempre, desde siempre, se hizo un uso que nosotros no estábamos de acuerdo”. La alusión abarcó a “las tres últimas gestiones, las dos de Mariana Barroso y lo que va de Gentile. No te olvides que San Cayetano, el centro que cambió tantas veces de nombre, se compró, se arregló y se gastó alrededor de 1.000.000 de dólares, para ponerlo como está, del Fondo Educativo, en diferentes años, cuando las escuelas estaban necesitando que se invirtiera en su en su infraestructura, en su mejoramiento, en sus servicios, en la ‘chancha’ de gas, por ejemplo, más grande, en las escuelas de del interior. Nosotros somos críticos del uso que se ha dado en las gestiones Pro del Fondo Educativo, más que nada por cómo se generó este Fondo Educativo. Nació a partir de la lucha docente y lo ocurrido en estos últimos años, la verdad que nos preocupa, No solamente cuestionamos el uso, sino el no uso”.

Para Crespo “cuando se trabajó la rendición de cuenta a principios de este año legislativo, nosotros denunciamos que hubo alrededor de mil quinientos doce millones de pesos que no se ejecutaron del Fondo Educativo. Fueron sub ejecutados, no se gastaron, es decir, que los tiene la intendenta, los ha usado para otras cosas, a los dos años los puede ir reponiendo, pero incumplió la ley porque lo que dice, que el cuarenta por ciento tiene que ir a infraestructura escolar, Y ni siquiera el año pasado gastó ese cuarenta por ciento, no le dio al Consejo Escolar ese cuarenta por ciento, que es el mínimo. No es que tiene que ser sí o sí el cuarenta por ciento, es el mínimo que puede transferir, es el piso”. Y amplió: “Mil quinientos doce millones, te estoy hablando de una suma muy importante ¿Cuánto sale una ‘chancha’ más grande o un depósito de gas más grande para una escuela del interior del partido, con los fríos que hace. Entraron al municipio otros mil setecientos millones más del Fondo Educativo. Estamos hablando de más de tres mil millones de pesos del Fondo Educativo, que las escuelas tendrían que estar brillando todas. No es falta de plata, es no utilizar los recursos que corresponde”.

Caminos rurales y habilitación para Hassa en French



También la concejal de Unión por la Patria reclamó una comisión vial más amplia y representativa para decidir sobre el mantenimiento rural y el uso de fondos públicos: “Defiendo una participación amplia de todos los sectores, incluidos los representantes del Concejo Deliberante. La situación vial exige una solución integral y con visión de futuro”.

Y sobre el tema Hassa, para Julia Crespo “la aprobación de una planta de silos en una zona urbana de French, cerca de tres escuelas, es irregular y sienta un precedente preocupante. El Concejo Deliberante había rechazado su instalación, pero luego algunos cambiaron su postura pese a los problemas de zonificación, documentación y posible regresión ambiental. Creo que esto amerita instancias judiciales porque se está por el principio de regresión que no está permitido. Yo entiendo que la gente de French necesita trabajar, pero algo que me llamó la atención es la cantidad de empleados que tiene esa planta. He trabajado toda la vida en una planta de silo, si realmente ocupan esa cantidad de personal, para mí es inentendible, inentendible.