HCD, y una sesión entre el gas de Morea y la excepción a Hassa

Por Carlos Graziolo

La primera sensación de que iba a ser una noche caliente la de la sesión del Concejo Deliberante (CD) ocurrió con el tratamiento sobre tablas de uno de los tantos asuntos entrados. Era la documentación presentada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), sobre Gas licuado para la escuela de Morea que intentó objetar el concejal Julio Bordone (PRO): “están tocando el timbre equivocado” argumentando que ese reclamo debería dirigirse directamente al Consejo Escolar (CE) refutado por Julia Crespo de Unión por la Patria (UxP) sobre los fondos que el CE aduce no tener porque “la intendenta retiene, retiene (repitió) el Fondo Educativo para gastos corrientes y no cumple siquiera con el mínimo exigido del 40 por ciento». Paladino (LLA), exponente del tema, amplió que la escuela en cuestión no era la primera vez que reclamaba llegando a esta instancia legislativa. ¿La cuestión? La popular ‘chancha’ que almacena el gas es insuficiente para el establecimiento porque el camión que repone el fluido lo hace sólo una vez por mes y el consumo se agota a los 15 días. Se pide un tanque con mayor capacidad. Por ahora no hay solución. ¿Habrá respuestas pronto?

De todas maneras, existieron y seguirán existiendo coincidencias impensadas el 10 de diciembre de 2023 cuando se conformó este HCD. Así ocurrió anoche a la hora de votar determinadas cuestiones. El bloque de UxP votando en alianza con el de LLA, o al revés si se prefiere. Los bloques del peronismo coincidieron una sola vez: cuando se trató el proyecto de Ordenanza de denominar un tramo de la Avenida Urquiza (desde Agustín Álvarez a Ruta Pcial.65) con el nombre del ex intendente Jesús Abel Blanco. Se aprobó por mayoría de 10 a 8 (UxP-2-; FP -3-; y LLA -5-). Los que votaron negativamente, Pro-5- y UCR -3- tuvieron palabras elogiosas para el ex intendente pero argumentaron cuestiones de “dificultades catastratales para los vecinos del tramo mencionado, con el cambio de nombres además de que la figura del homenajeado ya lo está en otros lugares: la banda juvenil municipal; la estación terminal de ómnibus y la ‘plazoleta de los niños’ ubicada junto a la Escuela Secundaria N ° 8”. Se sugirió que el intento sea sobre calles aún sin bautizar. Pero no ocurrió y ahora la intendente Gentile deberá rarificar o vetar la ordenanza. Esa única coincidencia de la noche de los bloques peronistas mencionada más arriba marca una continuidad de lo que viene ocurriendo en 9 de Julio y señala lo que puede seguir sucediendo de cara al futuro.

El plato fuerte de la sesión estaba en el Proyecto de Ordenanza del DE sobre la ‘Factibilidad de localización y funcionamiento para la actividad de acopio de granos a la empresa Henolaje Agro Servicios SA’ (HASSA) que marcaba excepciones a su funcionamiento. La nota de este semanario (https://www.semanarioextra.com.ar/hcd-hassa-las-diez-manos/) ya era ilustrativa al respecto de lo que podía pasar.

“Cualquiera que quiera explicar esta votación por disciplina partidaria va a tener trabajo”, decía un párrafo de la nota: tal cual. Más difícil que jeroglífico egipcio.

En los argumentos de quienes se oponían estaba devolver el proyecto a comisión para evaluar el traslado de la planta que está en una zona urbana, cerca de tres escuelas y que su actividad implica riesgos ambientales y de seguridad. Si bien se apoyaba la generación de empleos, se rechazaba esa excepción al código urbano pero se exigía transparencia, igualdad de trato y una ubicación -en otro predio- que no afectara a los vecinos, proteger la salud de los niños, el ambiente y preservar las fuentes de trabajo.

Fue singular la preocupación de la bancada PRO por la conservación de los puestos de trabajo, algo que parecería no estar en su génesis, pero lo usaron como uno de sus argumentos. El otro fue el informe técnico del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires que fue ‘positivo’ según el concejal César García, “un aval científico y técnico” dijo.

¿Qué se esconde detrás de esta excepción? Los nombres de los titulares, dos nuevejulienses que coincidieron con un tercero que no lo es, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dentro de la estructura de Higiene Urbana/Limpieza del Gobierno de Mauricio Macri. Entre diciembre de 2015 y abril de 2016 los dos nuevejulienses dejan el gobierno porteño y un año más tarde uno de ellos aparece ya al frente de Henolaje y la empresa modifica su objeto social. Entre las actividades incorporadas aparecen actividades vinculadas al ensamble, restauración y comercialización de estructuras modulares y contenedores, sus partes y accesorios.

Por lo que pocos años después de que los dos primeros dejaran sus funciones dentro del área de limpieza de GCBA, Henolaje estaba desarrollado un negocio (¿importante? Relacionado con contenedores y empresas prestatarias del servicio de residuos urbanos de la Ciudad de BA. El tercero en discordia aparece en 2022 como Director General habiendo sido administrador general de la Dirección de Vialidad del gobierno de María Eugenia Vidal. Hablame de excepciones.

En el recinto en tanto estaban presentes más de una veintena de empleados de la empresa, todos rigurosamente uniformados con su ropa de trabajo prolijamente identificados, que se mantuvieron en silencio hasta cuando se voto lo único que les interesaba del proyecto, preservar su fuente laboral. Todo pareció ocurrir de acuerdo a una orden previa: ‘se mantienen en silencio y van todos prolijamente uniformados’, pero son solo conjeturas del escriba. Los vecinos de French, supuestamente afectados por el impacto ambiental no se hicieron presentes. La cuestión no es solo de impacto ambiental: tiene ‘feo olor’, porque una excepcionalidad abre el camino a otras y por las desprolijidades que tiene el expediente en sí mismo. La situación nunca es neutra, decía la nota anticipatoria y esta no lo fue.