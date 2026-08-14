Navone arrancó firme en la cancha rápida de Cincinnati

Nacido y criado tenísticamente en el polvo de ladrillo, Mariano Navone está demostrando que las canchas rápidas le empiezan a sentir muy bien. Ya lo demostró la semana pasada en Montreal y ahora lo confirmó que su muy buen debut en el Masters de Cincinnati, ganándole al belga Raphael Collignon, 38 en el ranking de la ATP, por 6-3 y 7-6.

En el primer set, el nuevejulinse se encontró muy bien plantado en la cancha con la clara intención de dominar el juego. Collington intentaba equilibrar el partido pero Navone estuvo firme y contundente y se quedó con el set. El segundo parcial fue parecido, aunque le costó un poco más cerrar el partido. Tuvo varias chances para cerrarlo, pero Collignon zafó y llevo la cosa a un tie break intenso, que el argentino liquidó por 7-3. En la segunda ronda lo espera otro belga, Alexander Blockx, 28 del mundo.