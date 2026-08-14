Jornada de Judo y curso de Kuatsu

Este sábado 15, el dojo de judo Jita Kyoei de Santiago Falco tendrá una jornada dobla. El mismo Falco lo explicó en su visita a «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9). A las 14 se dictará un curso de kuatsu y rcp, luego a las 15 un curso federativo con técnicas avazadas de defensa personal. Ambas actividades estarán a cargo de Fabio Montserrat, un hombre que su tarjeta de presentación podría ser tranquilamente una desplegable porque, además de profesor, Sensei tercer dan en judo, es médico, especializado en cardiologia, cirugía, tiene el grado de coronel (RE) del Ejército argentino en la especialidad médica, habiendo sido director de hospitales reubicables durante la pandemia del Covid 19, Inspector de los Hospitales militares, hoy profesor en la Escuela de Defensa en la materia triage, la atención de heridos en grandes catástrofes. Y si tuvieramos que seguir desplegando solapas de sa tarjeta leeríamos que fue adiestrador de Cascos Azules para misiones en Congo, Haití y Chipre. La vida le permitió ensamblar la especialidad médica con lo militar y con el judo.

En diálogo también con «Un Plan Perfecto», Fabio explicó que «a través de la Federación, Santiago me invitó a dar esta parte de curso abierto a toda persona que quiera ser parte de un aprendizaje que puede ayudar a salvar vidas«. Sobre el kuatsu contó que «en epocas de guerras cuerpo a cuerpo, nuestros guerrreros aplicaban a sus contricantes golpes que los inhabilitaban para seguir la lucha. Con el tiempo, los maestros de estos guerreros le impedian enseñar esas técnicas. Sabián el método pero no la explicación científica. Pero también habia maniobras que ellos sabian para recuperarse de esos golpes. Jigoro Kano, creador y Maestro emblemático del Judo, dijo que nuestros senseis tenian que saber cómo actuar ante esas situaciones. Eso es el Kuatsu, maniobras de de reanimación básica que se empezaron a gestar desde hace mucho tiempo y que actualmente, básicamente, es el rcp».

La invitación es para todo aquella persona, judoca o no, que le interese. Pero, Fabio aclara: «No es un curso de RCP, lo mío es diferente, enfocamos todo desde una conciencia situacional. Poder actuar en cualquier contexto».



Y a partir de las 15, terminado el de kiatsu, comenzará el curso federativo para judocas, con una serie de temas basados en la defensa personal contra agarres, golpes y contra armas. Conciente de lo que significa conocer y practicar un arte marcial, Montserrat recalca

que todo este aprendizaje amerita no perder el enfoque: «Sé que es peligroso, que lo puedo aplicar, que tengo la capacidad de lesionar a una persona. Pero todo te forja el temple. Yo jamás he tenido una pelea, que no sea en el tatami, compitiendo«.