Gentile participó de encuentro de ciudades inteligentes en Junín

La intendente María José Gentile participó esta semana de un encuentro federal de ciudades inteligentes realizado en Junín. La actividad, organizada bajo la órbita de la iniciativa Urban Cities, reunió a distintos actores de la gestión pública y referentes del sector tecnológico con el objetivo de intercambiar soluciones aplicables al desarrollo de los centros urbanos en la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, que funcionó como antesala del próximo congreso nacional a realizarse en la Usina del Arte, Gentile compartió espacio con el senador Pablo Petrecca y el intendente de Junín, Juan Fiorini, para analizar cómo las nuevas tecnologías pueden optimizar la gestión municipal.

El encuentro permitió conocer de cerca la experiencia de Junín, municipio que ha implementado sistemas de videovigilancia avanzados y plataformas digitales para el desarrollo del conocimiento y el apoyo al emprendedurismo. Los jefes comunales presentes, evaluó la posibilidad de adaptar estas herramientas a la realidad particular de Nueve de Julio, bajo una premisa común: la cooperación entre distritos permite achicar la brecha en la implementación de políticas públicas de vanguardia.

Los organizadores de la jornada enfatizaron que el camino hacia una ciudad inteligente no depende únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de los Estados para articular prioridades, escuchar a las instituciones locales y generar reglas de juego claras.