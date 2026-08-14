AS33, el símbolo químico del rock en Food

Nada como arrancar un fin de semana largo a puro rock. Eso es lo que va a ocurrir hoy viernes en Food Boulevard cuando la banda local AS33 haga sonar los primeros acordes de una playlist de catorce temas. Martín Barreto y Juan Martín Bravo, guitarrista y baterista, fueron los enviados especiales del grupo a «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) para contar los detalles de la presentación que incluirá una lista extensa de invitados con quienes compartirán el escenario. AS33 se completa con el Mariano Acuña en el bajo, la voz de Joaquin Lacasa y

Germán Utello en la otra guitarra.



Anticiparon que dentro de los temas presentarán 4 o 5 canciones propias, complementados con otros tantos clásicos del rock nacional, de La Renga, Redondos, Almafuerte, Rata Blanca, entre otros. En la entrevista también contaron cómo fueron los ensayos en su habitual sala que no estaba preparada para recibir ni tanta gente a la vez, ni tampoco al volúmen sostenido en cada encuentro. Hubo consecuencias: modificaciones, reboques, paneles caidos y refuerzo de acustización.

Pero en Food, aseguraron, la cosa será intensa pero acorde al espacio, resaltando la generosidad y buena predisposición habitual del anfitrión, Facundo Canevari. En la tabla periódica del rock local, AS33 es la dósis justa de notables músicos, amigos y buen rock.