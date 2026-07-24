El Jazz vuelve a Casares



Este domingo 27 arranca una nueva edición del Ciclo de Jazz y Música Urbana en Carlos Casares. Una notable idea de Fabio Molinetti, el inquieto Subsecretario de Cultura municipal de esa localidad, que ya va por su cuarta entrega, con un gran esfuerzo de producción para lograr, año tras año, conformar una exquisita grilla de exponentes del jazz, principalmente,denivelinternacional.

Esta vez serán seis las citas dominicales, desde el próximo 27 de julio al 30 de agosto, siempre en el cálidamente ambientado Salón Blanco del Palacio municipal casarense con entrada libre y gratuita.

En diálogo con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) Molinetti anticipó las novedades para la edición 2026. Para la primera fecha el line up es de primerísimo nivel, arrancando con Oeste Trío, y luego el Trío Oriental con Hugo Fattoruso, Daniel Maza y Fabián Miodownik.