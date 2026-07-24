Se viene una edición apretada de la Copa Sanmartiniana 2026

Apretada y condensada en dos jornadas por razones climáticas, finalmente este sábado comienza la edición número 13 de la Copa Sanmartiniana. Daniel Farías, presidente del Club San Martín, contó en «Supernova Deportivo» (Lun-Vie 19hrs) los detalles detrás de este nuevo capítulo del clásico de mitad de año del futbol infantil

Detalló que la inauguración oficial será el mismo sábado, en donde cerca de 600 chicos participarán del evento, desde las categorías 2019 /18 que son no compatitivas, además de la 2013, la 15 y la17 que sí competirán. Farias agregó que «el espiritu es que se vinculen, que los chicos se diviertan, interactuen,que en definitva es el espíritu del club».



Que todo funcione como debe será mérito de el coordinador del fútbol de inferiores, Joaquín Basso, y del referente del futbol infantil, Miguel Lizaso (h). Farias agregó que «el club va a albergar a la delegación de Coronel Suárez. El objetivo principal es que sea entrelazar a chicos de distintos clubes de diferentes localidades».



En otro contexto,el presidente habló sobre el lanzamiento de un bono contribución para mejorar la infraestructura de la cancha auxiliar: «Allí es donde practican las inferiores y el fútbol femenino, y era necesario que tengan sus vestuarios, baños, tanto para jugadores como para árbitros. Ahi van a tener un sector privado para que no tengan ningun problema y estén cómodos».

Consultado sobre cómo se preparan de cara al próximo torneo de Primera, Farias dijo que «somos un club que se banca con recursos propios, con jugadores del club, salvo algun caso especial como fue el del arquero. El recambio es complicado, muchos jovenes se van a estudiar y ahi es cuando tenemos que incoporar, pero el que venga de afuera, el que quiera sumarse van a ser bienvenido, siempre dándole prioridad a los chicos del club»

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