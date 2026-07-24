Palermo 2026: Yomel, parada destacada en recorrida libertaria

Un grupo de legisladores, concejales y referentes territoriales de La Libertad Avanza —entre ellos Diego Valenzuela, Gonzalo Cabezas, Florencia Retamoso, Geraldine Calvella y Gonzalo Cabezas— recorrieron ayer la Exposición Rural de Palermo con el objetivo de respaldar la genda del sector agropecuario, reafirmar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y, al mismo tiempo, lanzar duras críticas hacia el modelo de gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la visita mantuvieron contacto directo con representa ntes de diversas empresas clave para la producción, tales como SEMEX y CIAVT. Sin embargo, hicieron especial énfasis en YOMEL, que fue puesta como ejemplo del potencial productivo de la provincia de Buenos Aires y de la transformación del sector privado frente a las adversidades económicas.





Desde La Libertad Avanza señalaron que casos de éxito como el de YOMEL ilustran todo lo que la provincia de Buenos Aires podría lograr si se generasen las condiciones macroeconómicas y fiscales adecuadas. «El desarrollo del distrito depende de generar condiciones para que las empresas puedan invertir, crecer y crear empleo a partir de los recursos humanos y naturales», expresaron los referentes durante la visita que, no solo fue un gesto de apoyo a la agroindustria, sino también una declaración de principios sobre el modelo productivo que ese espacio busca consolidar y trasladar, a futuro, al gobierno de la provincia de Buenos Aires. La campaña 2027, claramente, ya está en marcha.