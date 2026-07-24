Navone y el final de la temporada de polvo de ladrillo

Mariano Navone quedó eliminado este jueves en los cuartos de final del torneo ATP 250 de Kitzbühel, Austria, tras caer en sets corridos frente al francés Quentin Halys. El nuevejuliense no pudo lograr su pase a las semifinales al caer por 7-5 y 6-3 en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional.

Halys, actual número 83 del ranking mundial, estuvo intratable con su saque, consiguiendo sietes aces y una buena cantidad de primeros saques con lo que pudo sostener los ataques de Navone que, finalmente, luego de un primer set disputado y definido en tie break, empezó a ser vulnerado por la solidéz del juego del tenista francés.

De esta manera, el nuevejuliense, actual 47 del ranking, cerró la temporada europea de polvo de ladrillo, que le dejó una evolución marcada de su juego, además de su primer titulo ATP en el torneo de Bucarest, más otros desempeños destacados en varias de las paradas del circuito. Ahora, a Navone tendrá que cambiar el chip y encarar la etapa de canchas duras que desembocará en el US Open.