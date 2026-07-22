Navone volvió al triunfo en Kitzbühel

Un triunfo para devolverle la confianza fue el que tuvo Mariano Navone en la primera rueda del ATP 250 de Kitzbühel, en Austria, frente al francés Alexandre Muller. En una hora y 22 minutos, el nuevejuliense despachó a su rival por 6/4 y 6/0 sin mayores problemas para imponer su juego, en especial en el segundo set en donde no cedió un game.

Actualmente en el puesto 47 del ranking mundial de la ATP, Navone cortó una serie de partidos con resultados adversos, pero la victoria frente a Muller, además de asegurar su lugar en los octavos de final del torneo, le sirvió como una inyección de confianza para seguir en este muy buen año que viene teniendo desde febrero cuando Alberto «Luli» Mancini se convirtió en su entrenador.

Hoy miércoles, cerca de las 7 30 de la mañana en Argentina, se enfrentará con el alemán Jan-Lennard Struff.