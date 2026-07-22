Empresariado regional y una asamblea con reclamos

Representantes del sector empresarial del noroeste de la provincia de Buenos Aires exigieron soluciones urgentes ante el deterioro de la infraestructura vial, el impacto de las inundaciones y la crisis económica que afecta a las pequeñas y medianas empresas. Lo hicieron durante la Asamblea General Ordinaria de la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (FNENB), celebrada en Carlos Casares, donde líderes del comercio regional expusieron las principales problemáticas que amenazan el desarrollo productivo de la zona.

Uno de los reclamos centrales fue el estado de la Ruta Nacional 5. El presidente de la Federación, Dardo Dameno, criticó duramente las condiciones de la actual concesión y confirmó que la entidad buscará reunirse con autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad. Dameno calificó de deficiente el contrato a 20 años, argumentando que se limitó al mantenimiento básico, y exigió la urgente construcción de una autovía para prevenir accidentes fatales y garantizar una ruta segura en el corredor que conecta hasta La Pampa.

En paralelo, los empresarios manifestaron su preocupación por las inundaciones que castigan a los distintos distritos productivos. Según indicaron durante la asamblea, ya han iniciado diálogos con legisladores y autoridades provinciales para demandar obras de infraestructura que mitiguen el impacto de las inundaciones en las economías locales.

La carga impositiva fue otro de los ejes de debate del encuentro. Desde la conducción de la organización advirtieron que la alta presión tributaria imposibilita la contratación de nuevo personal y dificulta la supervivencia de las pymes, argumentando que se debe abonar un 50% por sobre el salario al Estado sin que esto se traduzca en obras. Asimismo, la asamblea rechazó posibles modificaciones a la normativa que regula las grandes superficies comerciales, defendiendo el rol fundamental del comercio minorista local en la generación de empleo y movimiento económico.

El evento, que fue organizado en la Cámara de Comercio de Carlos Casares bajo la reciente presidencia de Félix De Marco, concluyó con una renovación parcial de la comisión directiva de la Federación y con el compromiso de continuar trabajando junto al Banco Provincia para impulsar herramientas digitales que mejoren la competitividad del sector.