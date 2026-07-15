Germán Lago: «Es clave que los dirigentes estén cerca de la sociedad para atravesar la crisis»

Quién fuera tres veces intendente de Alberti y hoy ocupa una banca en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, Germán Lago, expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) detalles de su rol legislativo. El ahora senador provincial, integra comisiones como presupuesto, obras públicas, legislación general y educación: “Mi prioridad es trasladar al Senado las necesidades productivas, de arraigo, trabajo, educación e infraestructura de la cuarta sección electoral, aprendiendo de la experiencia local y de otros distritos. La realidad financiera de los municipios es difícil, con menos coparticipación y sin apoyo nacional, lo que obliga a reordenar prioridades y buscar soluciones creativas y articuladas a nivel provincial y comunitario”.

Para Lago, que estuvo presente en la reciente ‘Feria de Ciencias’ realizada la semana pasada en 9 de Julio el “contexto es difícil por la baja de recursos y la tensión social y es clave que los dirigentes estén cerca de la sociedad y cumplan sus objetivos”. También refirió que “la articulación con actores locales e instituciones es fundamental para atravesar la crisis y responder a demandas. Las ferias de ciencias son espacios valiosos donde surgen proyectos relevantes; un ejemplo es la ordenanza sobre contaminación lumínica en Alberti, nacida de un proyecto estudiantil”.





Interrogado sobre la situación de los edificios escolares en toda la provincia y como se planea articular el presupuesto provincial dijo que “para infraestructura escolar, la gestión y articulación con provincia es esencial, usando herramientas como el fondo educativo, ya que los municipios no pueden afrontar solos esas obras”.

Lago, que es además vicepresidente 6to. del Senado de la provincia, amplió: “Los fondos municipales tienen asignaciones específicas, como el 40% de fondos educativos para infraestructura, y requieren rendición de cuentas anual. Los municipios pueden financiar obras con recursos propios, articulando con privados o vecinos, aunque el acceso a financiamiento internacional depende de la provincia y la Nación. La planificación local prioriza obras según necesidades y demandas de la comunidad, considerando criterios técnicos y sociales, y gestionando recursos en distintos niveles. Es clave contar con equipos técnicos y capacidad de gestión. Destaco el acercamiento del gobernador al interior provincial y la importancia de la equidad en la distribución de recursos”.

El tramo final estuvo dedicado a conocer su opinión sobre la situación interna del peronismo aún sin resolver: “El desafío del peronismo es reconstruir representatividad y confianza, trabajando con gestión, hechos y cercanía con la gente, para ofrecer una alternativa lo suficientemente confiable para recuperar el electorado y poder poner a disposición la plataforma de gobierno que los interprete y que los represente. Nosotros hemos perdido esa representatividad y estamos construyéndola, en este caso, a través de la provincia de Buenos Aires, con gestión, con hechos, con obras y con mucho vínculo, con mucha escucha a las familias, con mucha escucha en los territorios, y acompañando a las familias en toda esta situación que está tan compleja”.