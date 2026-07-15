

A pocas horas del partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo, las voces que piden separar la pasión deportiva del conflicto bélico de 1982 han comenzado a resonar con fuerza desde el propio sector de quienes vivieron la guerra en primera persona.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata emitió un mensaje público dirigido directamente al plantel dirigido por Lionel Scaloni bajo la consigna «Jueguen con el corazón de potrero». El objetivo principal de los veteranos es quitarle dramatismo político y místico a un enfrentamiento que, insisten, pertenece únicamente al terreno de juego.

Luis Aparicio, Secretario de la institución, explicó que la iniciativa surge tras observar cómo diversas corrientes de opinión y medios de comunicación intentaban revivir viejas narrativas de tintes bélicos para calentar la previa del partido. Según Aparicio, el reclamo soberano sobre las islas sigue completamente vigente y firme, pero transita por vías diplomáticas y formales que nada tienen que ver con noventa minutos de fútbol.

El dirigente remarcó que la presión de jugar una semifinal de un Mundial ya es lo suficientemente alta para los futbolistas y que no es justo cargar sobre sus hombros una mochila histórica que no les corresponde. En sus palabras, no existen cuentas pendientes en el plano deportivo y recordó que el histórico partido de México 1986, de la mano de Diego Maradona, ya saldó cualquier anhelo de revancha popular en la cancha.

Esta postura pacífica y madura coincide plenamente con los testimonios históricos de otras agrupaciones de veteranos en el país, quienes a lo largo de las décadas han insistido en que asociar el fútbol con la guerra es una falta de respeto tanto para los caídos en combate como para el propio deporte. Diversas federaciones de excombatientes han expresado de forma recurrente que los jugadores ingleses de la actualidad no son enemigos, sino rivales deportivos, y que el respeto mutuo debe prevalecer por sobre cualquier intento de agitación nacionalista.



El propio Lionel Scaloni, director técnico albiceleste, se manifestó en una sintonía similar durante su intervención ante la prensa, solicitando despojar al encuentro de cualquier tinte épico desmedido. El entrenador enfatizó que el partido es sumamente importante por el pase a la final, independientemente de si el rival de turno es Inglaterra, Alemania o Francia. Los excombatientes de La Plata, que mantienen una estrecha relación de afecto con el cuerpo técnico argentino, manifestaron su deseo de que los jugadores salten al campo de juego con absoluta libertad mental. Para ellos, el verdadero valor de este equipo radica en su humildad, su esfuerzo colectivo y el respeto hacia los adversarios, cualidades que consideran el mejor reflejo posible para la sociedad argentina, muy lejos de los antiguos discursos de confrontación.