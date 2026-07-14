Gran fin de semana en el kartódromo

El kartódromo de 9 de Julio albergó este domingo la quinta fecha del Campeonato 2026 del Karting del Centro, en una jornada que destacó por la buena respuesta del público y la sólida organización conjunta con el AutomotoClub Nuevejuliense. Los pilotos locales volvieron a consolidarse como protagonistas del certamen tras conseguir múltiples podios y resultados destacados en diversas categorías.

El triunfo local más importante del día llegó en Directo Escuela 390cc, donde Bastián Massaccesi se quedó con la victoria, escoltado por Benicio Pinto en el segundo lugar. En esta misma categoría, Dante Castellar finalizó cuarto, Manuel Ruiz sexto, Juan Bautista Ulloa octavo y Juan Manuel Pérez undécimo.

En la categoría Escuela, los pilotos de 9 de Julio también lograron subirse al podio. Massaccesi sumó otro buen resultado al terminar tercero en la Final A, donde Ruiz cruzó la meta en la sexta posición. Por su parte, Salvador Basile alcanzó el segundo puesto en la Final B, seguido por Manuel Arizcurre en el séptimo lugar y Juan Manuel Pérez en el octavo.

Las categorías de 125cc también entregaron podios para la delegación local. En KMX Junior, Alejo Valenti finalizó en la tercera posición tras una sólida carrera. En KMX Senior, Gustavo Arizcurre cerró una gran actuación al terminar segundo, mientras que Diego Arcaría ocupó el séptimo puesto. Asimismo, en la división KMX Master, Alejandro Ventimiglia y Facundo Salas terminaron en la octava y novena posición, respectivamente.



La categoría 150cc Menores dejó un saldo positivo con el segundo puesto de Benicio Pinto. En 150cc Juveniles, Hernán Bottini finalizó en el puesto 19 de la Final A, mientras que la Final B tuvo una marcada presencia nuevejuliense con Juan Collado en el segundo lugar, Federico Álvarez cuarto, Mariano Vito quinto y Conrado Castro noveno.

En 150cc Master, la división más concurrida del fin de semana, Álvarez obtuvo el cuarto puesto en la Final A, escoltado por Santiago Martino en el séptimo lugar, Fabio Iriarte en el noveno y Arcaría en el decimosexto. En las siguientes finales de la categoría, Nicolás Castaño terminó duodécimo en la B, mientras que Bruno Canusso y Dardo Valenti finalizaron séptimo y decimocuarto en la C.

Los representantes locales completaron su participación en 150cc Super Master y 250cc Kayak Master. En la primera de estas categorías, la Final A dejó a Facundo Salas en el sexto lugar, a Martino en el séptimo y a Arcaría en el decimosexto, mientras que en la Final B Santiago Pérez fue noveno y Matías Gómez decimoséptimo. Finalmente, en Kayak Master, Fernando Moras cruzó la meta en el sexto puesto y Cristian Lagorio finalizó en la decimotercera posición.