Murió Rattín, emblema de Boca y de la Selección

Antonio Ubaldo Rattín murió a los 89 años. La noticia fue comunicada oficialmente por Boca Juniors, el club donde el histórico mediocampista desarrolló la totalidad de su carrera profesional. Fuentes del club informaron que, por expreso deseo del exfutbolista, sus restos no serán velados.

Conocido popularmente como «El Rata», Rattín se convirtió en un símbolo de fidelidad deportiva al vestir únicamente las camisetas de Boca Juniors y de la selección nacional durante sus 14 años de trayectoria. Con el club de la Ribera disputó 382 partidos oficiales, marcó 28 goles y conquistó seis títulos locales, además de alcanzar la final de la Copa Libertadores en 1963. Su imponente físico de 1,90 metros y su fuerte temperamento lo consolidaron como el gran caudillo del mediocampo defensivo en las décadas de 1950 y 1960.

Su paso por la Selección Argentina también dejó una huella imborrable, representando al país en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. Fue precisamente en el 66 donde protagonizó uno de los episodios más recordados de la historia de la Copa del Mundo. Durante el partido de cuartos de final contra los anfitriones en Wembley, Rattín fue expulsado de manera verbal por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, en una época en la que aún no se utilizaban las tarjetas de amonestación.

Ante la falta de un argumento claro y la ausencia de un traductor, el capitán argentino se negó a abandonar el campo de juego durante más de diez minutos. Al retirarse finalmente del césped, dejó dos imágenes que pasaron a la posteridad: se sentó en la alfombra roja exclusiva de la reina Isabel II y, camino al vestuario, estrujó con su mano un banderín de córner que llevaba la bandera británica. Este polémico incidente se convirtió en el principal antecedente que impulsó a la FIFA a implementar de forma definitiva el sistema de tarjetas amarillas y rojas para el Mundial de México 1970.



Tras el retiro, Rattín continuó ligado al fútbol como director técnico, llegando a dirigir a Boca Juniors en 1980, además de tener ciclos al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata y Tigre. Años más tarde, incursionó en política, desempeñándose como diputado nacional entre los años 2001 y 2005, y posteriormente como concejal en el partido bonaerense de Vicente López.

Su muerte generó reacciones inmediatas en todo el arco deportivo e institucional de Argentina, incluyendo mensajes de condolencia de la Asociación del Fútbol Argentino y de diversas figuras públicas. Como muestra de respeto y homenaje a su memoria, los jugadores de la Selección Argentina utilizaron brazaletes negros en el partido de anoche frente a Suiza.