En Viamonte, reconstruyen puente sobre el San Emilio Sur

El Municipio de General Viamonte inició los trabajos de reconstrucción del puente sobre el canal San Emilio Sur, paso prioritario para restablecer la conectividad en una de las zonas productivas más importantes del distrito. Las tareas comenzaron tras más de un año de gestiones técnicas ante el colapso de la estructura previa, lo que había interrumpido el tránsito seguro en un camino rural estratégico.

El antiguo puente, construido con tubos de chapa, cedió por completo en mayo de 2025 por la inundación.



Para dar una respuesta definitiva, la administración del intendente Franco Flexas coordinó un plan de acción con la Dirección Provincial de Hidráulica de Buenos Aires y logró un acuerdo por el cual el organismo provincial suministró los nuevos tubos de hormigón, mientras que el municipio asumió los costos y la logística del traslado de los materiales desde Berisso, además de aportar la maquinaria pesada y la mano de obra para la instalación.

Las autoridades locales reconocieron el impacto negativo que este corte de 14 meses generó en la economía regional. Durante este tiempo, productores agropecuarios y vecinos enfrentaron severas dificultades para trasladar la producción agrícola y ganadera y para mantener su conectividad diaria. Con el inicio de las obras, el gobierno local busca ofrecer una solución a largo plazo que acompañe el desarrollo del sector rural.