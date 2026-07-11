Renunció Walter Depaoli



Walter Depaolí renunció a su cargo de Subdirector de Seguridad del municipio. Lo que durante la semana circuló como un rumor, finalmente se concretó, confirmado a este medio por el mismo Depaoli. Los motivos aducidos tienen que ver con una situación familiar, existente desde hace un tiempo, que le implica atender y estar presente.

Además, en los últimos meses, si bien ya se lo veía menos, la situación de su área, sumado a lo ocurrido con el reclamo de los vecinos de El Provincial, que lo habia dejado bastante expuesto y habria sido también parte de los motivos para, finalmente, concretar su alejamiento de la gestión.

Con su renuncia, la gestión de Gentile no solo sufre una baja significativa, sino que ahora tiene el apuro de cubrir un area caliente, con reclamos varios aun esperando respuestas, sabiendo que con las últimas bajas que tuvo en el gabinete la tarea de encontrar reemplazos no fue le resultó nada fácil.

Lo que ya no llama la atención es, justamente, que al día de la fecha, aun el Municipio no haya sacado la comunicación oficial, teniendo en cuenta que el propio Depaoli confirmó su alejamiento. Cuando lo haga será tarde, fiel a su estilo.