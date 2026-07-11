Lo que mata ¿es la humedad?

Por Ing. Agr./ Paisajista Florencia Céspedes

Estos años venimos notando gran deterioro del pavimento en la ciudad, las pinturas en frentes de hogares duran menos y cuando nos dan el valor las temperaturas ambientes escuchamos que es la más alta en décadas. No llegamos aún a lo que está pasando en Europa. Eso se debe a muchas cosas que cambiaron en nuestra cultura, una de ellas es la humedad ambiente que es menor en verano en la hora pico. Sabemos que la humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Siempre hay vapor de agua en el aire y la cantidad varía según diversos factores, por ejemplo, si recién llovió, si hay o no vegetación en el terreno, la temperatura que tiene el aire. Estos factores están dentro de los más importantes.

Escuchamos o leemos sobre la humedad relativa del ambiente en los medios y redes, la cual es el porcentaje de vapor de agua disuelto en el aire respecto de la máxima cantidad que el aire puede contener a una determinada temperatura. Por ejemplo, el aire a 20 grados puede contener un máximo de 20 gramos de agua por metro cúbico, lo que corresponde al 100% de humedad relativa. Cuando hay solo 5 gramos de agua por metro cúbico, la humedad relativa es del 25%. La humedad relativa puede cambiar aunque no se agregue ni se quite agua del ambiente, es suficiente con que varíe la temperatura. En el verano, a media que pasan las horas y va aumentando la temperatura desciende la humedad y con ello aumenta la capacidad del aire en contener agua.

Así, cuando la temperatura del aire cambia. La humedad también. La supervivencia de bacterias y virus infecciosos que transmite el aire ( bronquitis, catarro o gripe) es menor con humedades del 40 al 70 porciento. Los ácaros y hongos por debajo del 50 por ciento no los encontramos causando problema en plantas o paredes.

Sobre nuestro cuerpo también actúa la humedad relativa y lo notamos cuando sentimos frío o calor, siendo así un indicador de nuestro confort térmico. La sudoración que notamos en una actividad física o en verano es un claro ejemplo de regulación térmica, lo genera para bajar la temperatura corporal el organismo genera más sudor y eso hace que baje la temperatura corporal. En cambio, en invierno, con las bajas temperaturas, el aire seco hace que notemos frío.

Dentro de una casa en invierno, elevando la humedad del ambiente donde estemos, podremos notar más calor sin variar la temperatura. Con esto queda claro que manejando la humedad de puede ahorrar en gas.Las ciudades van camino a menos espacios verdes con el avance de la urbanización, por eso el calor se siente más en verano. La presencia de agua con posibilidad de calentarse y evaporarse es fuente de humedad, como la que proviene de la superficie de ríos, de la tierra húmeda y la transpiración de las plantas, donde el agua se puede presentar en estado sólido (congelada), líquido y gaseoso (vapor).

Para determinar el clima de una región es esencial analizar la temperatura, la presión del aire y la humedad. Las nubes se forman por gotas de agua y otras partículas que se encuentran suspendidas en el aire. Esas gotas provienen de la condensación del vapor de agua. Si hay nubes en el cielo, una masa de aire húmeda se enfría lo suficiente para saturarse y comenzar la condensación. Si no hay presencia de nubes, no significa que no haya humedad: el aire siempre contiene algo de vapor de agua pero, en ocasiones, no contiene la suficiente cantidad como para condensar.



Por lo expuesto, la desertificación y el avance de la urbanización impactan en el cambio climático. Las imágenes en esté artículo son de nuestra ciudad y deberían ser una señal de alarma, pavimentos rotos y levantado por ausencia de vegetación. Muchos protestan por las hojas que generan los plátanos de la avenida Compaire en invierno, pero no se pronuncian por las ventajas de esos grados menos que hay en ese lugar en verano.