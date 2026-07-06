El bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla de oscuridad

La recorrida por el centro expone la misma realidad de los barrios y de los suburbios: vidrieras apagadas; carteles de “se alquila” en abundancia; locales que se trasladan. Un tobogán que parece no tener fin.

Las causas son múltiples: Los contratos de arrendamiento en zonas céntricas o comerciales suelen ser elevados. Cuando los alquileres superan el margen de ganancia, los comerciantes optan por mudarse a barrios más accesibles (donde el metro cuadrado es más barato) para mantener la rentabilidad. La Caída del consumo y rentabilidad: Si las ventas no acompañan la inflación o los gastos fijos (impuestos, servicios, sueldos), los locales no pueden sostenerse y deben cerrar. Cambio hacia el comercio digital: Muchas tiendas apagan sus vidrieras y trasladan sus operaciones a depósitos o zonas menos comerciales porque priorizan la venta online, reduciendo drásticamente los gastos de un local a la calle. Aumento de tarifas y servicios: El incremento en las facturas de electricidad, gas y otros servicios básicos obliga a los comerciantes a achicar estructuras o buscar locales más pequeños y eficientes.

Bolilla de aniversario

Los 70 años celebrados recientemente por el CUN (Centro Universitario Nuevejuliense) invitan a hacer un repaso por su historia y al mismo tiempo reflexionar sobre la importancia que ha tenido para la historia universitaria del distrito la creación de las residencias estudiantiles (una en calle 37 (n ° 565) y La otra en calle 10). EL CUN ha sido y es una institución

Fundada el 28 de junio de 1956, su objetivo principal que se mantiene a lo largo de siete décadas es brindar becas habitacionales a jóvenes nuevejulienses para que puedan mudarse a estudiar carreras terciarias o universitarias en la ciudad de La Plata.

Por estos días se han visto y escuchado diversos reconocimientos a quienes han contribuido al crecimiento y sostenimiento de la entidad en su extensa historia: a los becados actuales y quienes pasaron por la institución, a la subcomisión de padres, a las anteriores comisiones directivas y a las instituciones y comercios de toda la comunidad nuevejuliense, cuyo acompañamiento se ha sostenido a lo largo de 70 años y ha sido clave para concretar los objetivos para los que fue creado el CUN.

Bolilla de aplauso e inclusión

Un posteo en redes sociales de la Municipalidad de 9 de Julio menciona la reunión entre el secretario de gobierno, Federico Aranda y los equipos de Tránsito y Licencias de Conducir con representantes de la ONG Dislexia 9 de Julio para “avanzar en la adaptación de los manuales teóricos y los exámenes para la obtención de la licencia de conducir”.

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico. Afecta la capacidad de leer, escribir y deletrear correctamente porque el cerebro procesa el lenguaje de manera distinta. No afecta la inteligencia y es fundamental abordarla de manera temprana con adaptaciones y terapias específicas. Y esta es una de ellas.

El comunicado también referenciaba que la iniciativa busca garantizar un acceso más equitativo al trámite, eliminando barreras y promoviendo el ejercicio de derechos de las personas con dislexia.

Bolilla de agradecimiento

Cáritas 9 de Julio hizo llegar a la comunidad el resultado de la colecta anual que se realizó entre el 6 y 7 de junio pasado. El agradecimiento alcanzó a todos los voluntarios, a los donantes particulares, instituciones, comercios y empresas, a la sociedad por su compromiso solidario y la generosa colaboración recibida en esta nueva edición que tuvo como lema “70 años alentando la esperanza. Hubo un agradecimiento especial al Grupo Scout Nuestra Señora de Fátima, Jóvenes Jericó y a todos los movimientos de la Iglesia que participaron y a los colegios Jesús Sacramentado, San Agustín y EET n ° 2.

El total de lo recaudado en dinero -se informó- fue de $12.505.923 que se divide en tres partes iguales: Cáritas Nacional, Diocesana y Parroquial y en especies se alcanzaron las 3893 unidades. El dinero recaudado ayudará a atender situaciones de emergencia y a sostener durante el año proyectos como el Hogar Nazareth-Hogar de Cristo- mejoramiento de hogares.

Bolilla de robo descarado

El uso de la Inteligencia Artificial en los medios de prensa genera distintas advertencias y peligros, y un ejemplo de ello lo señaló el director editorial del diario The New York Times, A.G. Sulzberger, quien apuntó a un “robo descarado de propiedad intelectual” de contenidos periodísticos por parte de las principales empresas de IA al tiempo que alertó del “tsunami” que se avecina.

“Nuestra profesión es demasiado silenciosa, demasiado pasiva y demasiado fragmentada frente a los abusos de las empresas que lideran la revolución de la Inteligencia Artificial”, dijo el ejecutivo estadounidense en el 77º Congreso Mundial de Medios de Noticias en Marsella (Francia), según reportó el diario Le Fígaro y que fue replicado por el diario La Capital, de Mar del Plata y La Arena de Santa Rosa (LP).

De esa manera, Sulzberger advirtió a la industria periodística sobre los riesgos económicos que plantea el uso masivo de contenidos de prensa para entrenar modelos generativos por parte de plataformas como OpenAI, Google, Microsoft, Meta o Perplexity.

Ante un auditorio repleto, el director editorial de NY Times señaló que el problema fundamental de la Inteligencia Artificial generativa radica en que se alimenta de contenidos creados por terceros sin autorización ni compensación económica.

“Los gigantes tecnológicos explotan los sitios de noticias como minas a cielo abierto. Reempaquetan esos contenidos como si fueran propios y desvían las audiencias y los ingresos que deberían corresponder a quienes produjeron ese trabajo”, apuntó.

Sulzberger alertó asimismo sobre la aparición de un internet “sin clics”, en el que las respuestas generadas directamente por sistemas de IA sustituyan a los tradicionales enlaces de búsqueda y reduzcan drásticamente el tráfico hacia los medios de comunicación.

Según explicó, los principales periódicos han perdido en promedio más del 45 % de su audiencia en los últimos cuatro años, coincidiendo con la aceleración de la carrera por la inteligencia artificial. Recordó además que los ingresos publicitarios de la prensa escrita ya se han reducido alrededor de un 80 % en las últimas dos décadas.

El ejecutivo consideró que los sistemas de IA amenazan también los modelos de suscripción, ya que los usuarios pueden acceder a resúmenes o reproducciones de contenidos periodísticos sin visitar las páginas originales ni contratar servicios de pago. “El resultado es un futuro con cada vez menos periodistas para realizar el costoso y complejo trabajo de investigación”, manifestó.

Bolilla de cambio

Según el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) la proteína animal más consumida ahora es la del ave. Las medidas del Gobierno nacional golpean de lleno en la vida cotidiana de los trabajadores.

El pollo alcanzó un récord histórico en la Argentina al convertirse, por primera vez, en la proteína animal más consumida del país. Con un promedio cercano a los 50 kilos por habitante al año, superó a la carne vacuna, que durante décadas lideró con comodidad las preferencias de los consumidores.

Desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) aseguran que el fenómeno excede la cuestión de los precios y responde a un cambio que comenzó hace más de veinte años, impulsado por el crecimiento de la producción, la diversificación de la oferta y nuevas formas de consumo. El fenómeno es fácilmente comprobable en los comercios del ramo, pero también en carnicerías, supermercados y autoservicios.

Bolilla de preocupación

El 40% de los jóvenes que tomaron préstamos con bancos o proveedores de servicios financieros (como Mercado Pago, Tarjeta Naranja X, y financieras varias tienen dificultades para pagar en tiempo y forma. Expertos en finanzas personales vienen advirtiendo que estas deudas van a derivar en intereses punitorios, cobranzas insistentes y demandas judiciales, que perjudican el historial crediticio de los jóvenes. Antes de sacar un préstamo, los especialistas recomiendan analizar la tasa de interés, la relación cuota- ingreso, y el destino que tendrá el dinero.

“Los últimos datos muestran que cada vez más jóvenes acceden al crédito en contextos de alta vulnerabilidad económica, sin trabajo ni ingresos estables o herramientas suficientes para sostenerlo. Esto genera un endeudamiento temprano que afecta su historial crediticio y impacta negativamente en su futuro económico”, señaló Alejandro Formento, presidente de Provincia Microcréditos.

Un informe de la misma empresa revela que “casi el 40% de los jóvenes de entre 18 y 21 años que tomaron un crédito no pueden pagarlo” y que “de ese grupo, 9 de cada 10 se endeudó antes de obtener su primer empleo formal”.

En el caso de las tarjetas de crédito, los analistas y expertos desaconsejan “abonar el saldo mínimo y refinanciar el resto, porque eso puede volverse incontrolable”, mientras que “la compra con tarjeta en cuotas fijas (sin interés), que suelen ofrecer las casas de electrodomésticos o indumentarias, es una buena opción, aunque se debe tener en cuenta que igual tiene costos, como el impuesto al sello, o los cargos de emisión”.

Bolilla falsa

En redes circula un anuncio generado con IA en el que el periodista Antonio Laje parece promocionar una plataforma de inversión, en la que también se utiliza la imagen de Lionel Messi. Tanto el video como la nota a la que dirige el enlace son falsos. La maniobra utiliza distintas técnicas para generar confianza y convencer a las víctimas de realizar una primera transferencia: una falsa nota que imita a Infobae, comentarios ficticios de supuestos inversores, llamados de presuntos asesores financieros y promesas de altas ganancias. El sitio Chequeado.com reconstruyó el paso a paso de la estafa y verificó que las plataformas utilizadas para captar el dinero, EvoStock y Evo Plata, no figuran registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y fueron advertidas por organismos reguladores de otros países.

En esta modalidad (“cebo con celebridades”): los ciberdelincuentes utilizan la imagen, la voz o la identidad de periodistas, deportistas, empresarios y otras figuras públicas -muchas veces mediante IA- para generar confianza y convencer a las víctimas de que la inversión es legítima. Con el uso de IA, la campaña incorpora mecanismos para dificultar la detección del fraude por parte de las plataformas.

Una vez dentro del sitio, el usuario encuentra una página que copia el diseño de Infobae y simula ser una nota periodística: “Antonio Laje presentó Evo Plata junto a Lionel Messi, la plataforma argentina del Mundial 2026 que arranca con un aporte de 145.000 ARS y suma de regalo el Bono de Activación Mundial. Cupos limitados por servidor”.

El artículo combina varios recursos habituales en este tipo de fraudes: utiliza la imagen de Laje y Messi para generar credibilidad, vincula la supuesta inversión con el Mundial 2026, promete un “bono de activación” para incentivar la primera transferencia y crea sensación de urgencia con frases como “cupos limitados”. Todo ello apunta a generar (“miedo a quedarse afuera”) y reducir el tiempo de reflexión antes de invertir.

Sigue toda la mecánica de estafas piramidales, de prometer grandes retornos demasiado rápidamente, de meter un sentido de urgencia en la persona, con comentarios que indican que otros se unieron, que quedan pocos cupos, con estrategias de ingeniería social.

Bolilla que se pregunta

Estas sobre endeudado ¿quién es la culpa? ¿tuya o del banco? Si hay más de siete millones de personas que están endeudadas es porque ha habido una mala gestión por parte de los bancos (y de financieras) en aprovecharse de tu sueldo/ingresos para cobrarte tasas totalmente usurarias. Además hay un límite: el banco sabe que de tu cuenta sueldo no podría tomar más del 20 por ciento para poder cobrarse, pero se aprovechan y te sacan todo, para tu préstamo, para tu tarjeta de crédito, etc. Además de cobros para los que nunca diste tu aprobación (Ejemplo: el cobro de la adhesión al millaje de Aerolíneas Argentinas: las millas de las tarjetas de crédito son puntos de recompensa que los bancos te otorgan por tus consumos habituales. Funcionan como una moneda de cambio que se pueden canjear por pasajes aéreos, noches de hotel, alquiler de autos o productos en catálogos de fidelidad, pero desde hace más de siete meses te cobran un monto de alrededor de 25 mil pesos en 12 prolijas cuotas). ¿Qué hacer? un stop debit para evitar estos abusos.

Bolilla de Humor

Un muchacho de pueblo va a confesarse.

-Padre, he pecado. Tuve relaciones sexuales con una mujer del pueblo que además es casada.

-Hijo mío -le contesta el cura- tendrás que decirme quién es.

-No padre. No puedo darle su nombre.

-¿Es la mujer del médico?

-No padre.

-¿Es la mujer del sastre?

-No padre.

-Pues lo siento hijo mío, pero si no me dices con quién has pecado no podré darte la absolución.

El muchacho se levanta y sale de la iglesia. Afuera lo espera su amigo que le pregunta:

-Y ¿te perdono?

-No, pero me dio dos direcciones interesantes.