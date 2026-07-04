¿Tapial o cerco natural?

Por Ing. Agr./ Paisajista Florencia Céspedes

El paisaje que se puede ver en muchos loteos en estos últimos años ha sido a favor del alambre olímpico y posterior cerco vivo. Entre las especies más elegidas están la Fotinia,la Oleo texana, el Cotineaster, Tuyas y, años atrás, se usaba la Ligustrina, o el Jazmín amarillo por su rápido crecimiento. Los propietarios de esos lugares han buscado crear un ambiente más amigable con la naturaleza.

Lo que no se percataron es en los resultados posteriores. La falta de educación en la elección de la especie hace que se mande al basural mucho volumen de ramas. El costo de poda hace que se abandone el ramerío que se transforma en reservorios de bolsas plásticas, vidrios o bolsas domiciliarias al alcance de perros que las terminan rompiendo o llevando para rescatar lo que sea para complementar su dieta.Las especies elegidas como cerco a menudo poseen otros atributos funcionales que influyen en los criterios de su selección, como su valor estético-ornamental y controlan el movimiento de animales domésticos y/o personas. Los cercos constituyen estructuras muy comunes en áreas rurales y urbanas y representan un elemento importante en el paisaje de regiones tanto tropicales como templadas.

Los objetivos de este artículo son intentar despertar el interés en los propietarios en que investiguen y pregunten las ventajas y desventajas en las plantas que le recomiendan, explicar la importancia de darle un uso a esa materia seca, me refiero a que no sea un mantenimiento solo extractivo (podó y mando al basural) porque empobrece el suelo a la larga, recorrer cercos y ver aquellos ya establecidos para sacarse dudas.

Así podrán analizar y caracterizar al conjunto de especies que son utilizadas como cerco, sus familias botánicas y distinguir aquellas que son más usadas en planta urbana. Ademas, tener en cuenta las formas de vida de las principales especies utilizadas (perennes o anuales), y prestar atención a las raíces en el caso de Fotinia qué es invasora. Diagnosticar a las especies exóticas que pueden implicar peligros por traernos alguna plaga.La idea fué despertar curiosidad en las personas que elijan está opción a la hora de decidir sí poner un tapial o un cerco natural, lo mismo que pensar en la generación del mejor agroecosistema urbano posible.