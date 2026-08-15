Agua: Consejos para optimizar su uso



Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes La falta de agua de calidad y la poca oferta ya la tenemos naturalizada en nuestra cultura, lamentablemente. Sabemos que es esencial para la vida y que solo el 3 porciento del agua mundial es potable. Con el crecimiento poblacional llegaron los problemas como la contaminación, tirando basura en ríos o arroyos y también la que circula en la red cloacal (restos de pintura, aceites, él qué está probado que 1 litro puede contaminar 1000 litros de agua, toallitas femeninas, zapatillas entre lo más asombroso para muchos), y su mal uso. Acá en 9 de Julio, como enotros lugares, debemos sumar el problema del arsénico.

Empecemos por la escasez de agua en los veranos, que ya se instaló hace tiempo en nuestra ciudad. No hay inversiones en pozos para mejorar la oferta, ni cuidado en la que hay por parte de las prestadoras del servicio. Caños rotos pueden estar semanas o, como experiencia, les digo que en mi cuadra 3 (tres) parches en un año tuvo el mismo caño, sumado a las pérdidas que pueda haber en muchos hogares. Desde esta columna solo podemos darles una serie de sugerencias para minimizar la falta de agua, buscando ser más eficiente en su uso.

Aquellos que están en la etapa de construcción y parquizando, deben buscar plantas nativas ya que están adaptadas al lugar, el mulch o chips en canteros, cazuelas en árboles o arbustos, reducen la evaporación y hacen que nazcan menos malezas. Particularmente a mí no me gusta el nylon debajo para no limitar la oferta de agua a las plantas que habitan el cantero.

Muchas veces por pensar en prolijidad se corta el césped y a las pocas horas se seca. Muy común en las especies que no generan volúmen «gramilla o gramón» o por cortarse a pocos centímetros del suelo, perdemos vida y con ello transpiración y esto hace que aumente la temperatura ambiente.

La hora del día es una decisión importante para regar, porque puede traer más problemas que soluciones si se hace mal por el riesgo de quemar la hoja de planta regada o la pérdida por evaporación si la atmósfera está muy seca, como pasa un día de enero a las 14 horas y eso hace que llegue menos a la planta.

Para el consumo domiciliario se puede colaborar cerrando la canilla mientras se cepillan los dientes, cambiando cueros gastados de canillas,. ya sabemos que dejar la canilla abierta mientras se pasa la escoba en una baldeada de vereda o limpieza de auto es desperdicio.

El avance de la industria del plástico nos ofrece variedad de bidones o tambores, los que se pueden adaptar a las bajadas de desagües pluviales y juntar agua de lluvia para su posterior uso en el riego si hay huerta o jardín.

Una de las primeras sugerencias que les hago a mis clientes es observar el área de sombra en diciembre de aquellos árboles mochados versus de los que no hicieron nada, que noten la diferencia de temperatura.Enredaderas cómo Ampelopsis, en verano colaboran o enamoradas del muro, por ser perenne, puede reducir la temperatura de las paredes. Nuestros abuelos solían armar con glicinas una estructura de hierro, estilo gazebo, para tener un lugar para estar frescos en verano y poder compartir un encuentro familiar agradable, que hoy evolucionó y se cambiaron por los decks, que no es lo mismo por ser una estructura de madera.

En resumen, cuidemos los espacios verdes ya que sí hay transpiración por parte de vegetales eso nos ayuda elevando la humedad y por consiguiente menos temperatura. Reguemos a la mañana temprano o tardecita cuando la planta recupera su metabolismo. El chip puede ayudar por no favorecer la evaporación, regular la altura de corte de césped para no matarlo en caso de días muy calurosos. Si se hacen charcos significa que el suelo está saturado y se podría reducir la frecuencia en ese lugar. Revisar la red domiciliaria por si hay pérdidas y, en caso de contar con perforaciones, es recomendable tener un análisis de agua para saber con qué cuento.