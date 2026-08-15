La «doble Cristian clásica» otra vez en la Biblioteca

Fue tan bueno lo que hicieron hace un par de semanas. Además que mucha gente se quedó afuera.Por eso, los dos Cristian, Luzza y Medina, decidieron hacer una más y no jo…molestamos más! Este próximo domingo, a las19 horas en la Biblioteca José Ingenieros, tendrán una nueva función del concierto clásico que combina distintas formaciones de cuerdas dirigidas por Luzza, y las voces a cargo de Medina.

Ambos estuvieron contando los preparativos en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9). Esta idea surgió como una forma de recaudar fondos para los festejos por los 10 años de la Orquesta creada y dirigida por Cristian Luzza, que tendrán lugar durante el primer fin de semana de septiembre.

Ambos dialogaron sobre esta nueva función,el programa y los invitados para el festejo del aniversario ylo que se viene en conjunto y por separado, tanto para la orquesta como para el coro.