Informe Auditoria de Cuentas Municipales 2025 / Parte 1- En Descubierto

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires presentó el informe de auditoria en relación a la rendición de cuentas municipales del período 2025 (Expediente N.º 3-082.0-2025, Municipalidad de 9 de Julio, Ejercicio 2025). A partir de esta nota, desde EXTRA Digital presentaremos una serie de desgloses analíticos de los datos y consideraciones expresadas por dicho Tribunal en relación a las arcas y usos de recursos municipales durante el 2025.



Por Redacción Extra Digital

Un concejal dijo en el recinto que se pagaban sueldos con el Banco Provincia girando en descubierto. Dato conocido que se explica en el débil andamiaje que transitan las cuentas municipales desde hace meses. El Tribunal de Cuentas fue a verificarlo y lo confirmó. Fue en la sesión del 14 de mayo de este año, cuando el concejal Ignacio Palacios (UCR) hizo una advertencia que quedó asentada en el acta: “Se están pagando sueldos sin los fondos requeridos, por eso el Banco Provincia gira en descubierto.”

La Delegación Zonal XIX del Honorable Tribunal de Cuentas leyó esa acta, y fue a comprobarlo. Su conclusión consta en el informe de traslado del Expediente 3-082.0-2025, notificado el 6 de agosto: durante el ejercicio 2025 el municipio recurrió a esa operatoria para hacer frente a gastos corrientes. El Tribunal requirió los extractos de la cuenta corriente del Banco Provincia N.º 50953/8, las órdenes de pago mediante las cuales se abonaron los intereses bancarios y la documentación que fundamente la decisión.

Cuánto costó ese descubierto en intereses es, todavía, un dato que no está en el expediente.

Los números del ejercicio 2025 arrojan un Déficit al 31/12/2025, art. 31 Ley orgánica Municipal (LOM) de $2.438.651.792,45.

Además, los excesos de ejecución presupuestaria $6.543.800.148,92. Del Departamento Ejecutivo unos $6.418.601.367,55 y del Concejo Deliberante otro $125.198.781,37.

El saldo negativo en fondos ordinarios sin afectación lelgó a los $ 2.797.490.614,61.

Los recursos ordinarios totales al cierre sumaron $714.941.542,99

El Tribunal de Cuentas califica esta situación como «desequilibrio financiero».

El plan que no se presentó

El artículo 36 de la Ley 15.557 obliga al municipio que cierra en déficit a presentar ante el Ministerio de Economía provincial dos cosas: la fundamentación que justifique el desequilibrio y un plan de saneamiento financiero para cancelarlo en un plazo máximo de tres ejercicios. El Tribunal deja constancia de que las autoridades municipales de 9 de Julio no aportaron constancia de haber cumplido con esa presentación. Tres ejercicios contados desde 2025 llegan hasta 2028. La deuda no se extingue con el mandato.

Los 700 millones de asistencia provincial

Hay un punto técnico que merece atención. Por Decreto 238/2025, del 31 de diciembre, el municipio amplió partidas del cálculo de recursos y del presupuesto de gastos de libre disponibilidad por $2.539.257.950,28. Dentro de esa cifra, la Delegación Zonal verifica ampliaciones realizadas con fondos recibidos de la Provincia en el marco de las Resoluciones 374/2025, 479/2025 y 782/2025, por $200 millones, $200 millones y $300 millones respectivamente.

Según la doctrina del propio Tribunal, cuando un municipio recibe aportes destinados a financiar desequilibrios financieros —ATN, ATP u otras asistencias— esos fondos no pueden utilizarse para efectuar ampliaciones presupuestarias, salvo que al momento de recibirlos las finanzas se hallaran en equilibrio y existiera excedente de recaudación. El informe consigna que el municipio no contaba con excedentes de recaudación de libre disponibilidad.

Una precisión necesaria

El Tribunal constató además que los saldos contables de los fondos no se encuentran respaldados por las existencias en las cuentas bancarias, con una diferencia total de $784.412.944,55. Y agrega, con esas palabras, que tal situación no implica un faltante de dinero. Corresponde consignarlo.

Nada de esto es un fallo. Es el informe del artículo 26 de la Ley 10.869, firmado por la relatora Cra. Viviana Araceli Maiorano. Lo que sigue es el traslado del artículo 27, con quince días para que los responsables formulen descargo. El plazo está corriendo.

Figuran como responsables prima facie la Intendente Municipal María José Gentile, el Contador Municipal Pablo Argentino Ravena, los Secretarios de Administración y Hacienda Víctor Manuel Bordone (que ya no está en el cargo) y Laura Gisele Di Pierro, y el Coordinador Financiero Salvador René Rojas.

El Concejo Deliberante desaprobó la Rendición de Cuentas 2025 mediante la Resolución 101/2026.

Lo que queda para el descargo

Un municipio puede cerrar un ejercicio en déficit. Le pasa a muchos, y casi siempre hay razones atendibles que un descargo puede explicar. Lo que no se explica igual de fácil es no haber presentado el plan para salir. Lo primero es una circunstancia. Lo segundo es una decisión.