Reparación de esquinas

La Municipalidad de Nueve de Julio informó sobre trabajos de reparación y acondicionamiento de ochavas en distintas esquinas de la ciudad. Las tareas comenzaron en la intersección de la avenida Mitre y la calle Mendoza, donde se completó el hormigonado con el propósito de optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial tanto para peatones como para conductores.

Desde el gobierno local informaron que las intervenciones se extenderán de manera paulatina a otros puntos que demandan obras de mantenimiento y puesta en valor, en el marco de una estrategia destinada a preservar la infraestructura pública y promover un entorno urbano más ordenado.