12 de Octubre tendrá su puesto policial

12 de Octubre contará próximamente con un nuevo puesto de vigilancia policial. La iniciativa busca reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas rurales y periféricas del distrito. El proyecto tomó impulso tras una visita técnica realizada por el subsecretario de Seguridad y Tránsito, Fabián Beltrán, y el jefe de la Policía Comunal, el comisario Juan José Dávila. Ambos funcionarios realizaron un

relevamiento del edificio que anteriormente funcionaba como Centro de Jubilados de la comunidad.

Es el inmueble seleccionado para albergar la futura dependencia policial y para lograr su puesta en funcionamiento, las autoridades municipales han previsto una serie de trabajos de refacción, acondicionamiento y puesta en valor. El objetivo central es generar un espacio adecuado que brinde las comodidades necesarias para el efectivo que quedará asignado a esta nueva base operativa.

Según explicaron los funcionarios, el fin último es fomentar una mayor proximidad entre los agentes y los vecinos, optimizando así la capacidad de prevención y la velocidad de respuesta ante cualquier situación que demande la intervención policial. Durante el recorrido por el edificio, Beltrán y Dávila evaluaron el estado actual de las instalaciones y definieron los pasos necesarios para iniciar las tareas de obra.

Con este avance, el objetivo es que el nuevo espacio contribuya a la tranquilidad y seguridad de los residentes de 12 de Octubre.