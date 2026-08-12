Nancy Grizutti: «Yo quiero ser candidata»

La concejal de Fuerza Patria, Nancy Grizutti, participó del primer plenario de la Cuarta Sección Electoral realizado en Alberti, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político que tiene como principal referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, en un encuentro que reunió a dirigentes, intendentes, militantes y referentes de distintos distritos. Parte de ese desarrollo lo contó en ‘Temprano para todo’.

La jornada tuvo como eje la organización territorial y la construcción política del espacio en la región, con la participación de representantes de diferentes localidades de la Cuarta Sección, en este caso los mismos intendentes que estuvieron presentes el lunes 3 de agosto en 9 de Julio: “El encuentro buscó generar un ámbito de intercambio entre quienes integramos el MDF, con la mirada puesta en consolidar una estructura política con presencia en el territorio y participé en la reunión, donde militantes de distintos distritos expresaron sus problemas y diferencias y para recuperar presencia, el peronismo debe escuchar a sus bases, reconocer errores y reconstruirse desde esa diversidad”, dijo Grizutti.

La concejal de Fuerza Patria expresó que: “La unidad solo será posible si las candidaturas se deciden democráticamente desde las bases, sin imposiciones de arriba. Hay varios compañeros con aspiraciones municipales, pero acordamos definir juntos quién representa la mejor propuesta y acompañarlo”. Y también fue elocuente al expresar: “También vamos a ser honestos a la hora de decir, ‘yo quiero ir por el municipio, yo quiero ser candidato’. Vuelvo a repetirte, yo quiero ser candidata para el municipio, y tengo compañeros que también lo quieren ser, y hemos tenido reuniones hace pocos días y decidimos después que de acá a mayo, si es que se desdobla, o a octubre, vemos a ver quién es el que va a serlo y acompañarlo”.

Interrogada sobre las demandas más urgentes expresó: “son económicas: muchos adultos mayores no tienen para comer ni comprar medicamentos”. Grizutti referenció que “Más de 500 personas perdieron su empleo en 9 de Julio; el cierre de una sucursal bancaria sumaría cinco despidos sin posibilidad de reubicación. Necesitamos un plan de trabajo por áreas que se convierta en política de estado y continué más allá de la gestión”.

Nancy Grizutti reconoce que adoptó una postura constructiva y colabora con el Ejecutivo municipal, dice, “en cuanto puedo, sin poner palos en la rueda, pero sigo siendo crítica ante la mala gestión oficial”, y ejemplificó los casos de no gestionar un equipo de rayos X moderno para el Hospital municipal de Dudignac, el no pago de salarios al equipo de Vialidad y la demora irresponsable en poner en marcha la ordenanza sobre el vivero municipal.

Finalmente se refirió al Proyecto de Comunicación presentado en el Concejo Deliberante el 29 de julio último por la preocupación manifestada por trabajadores que integran el equipo de Emergencia Vial cuyo convenio fue firmado con el departamento Ejecutivo, respecto de la falta de percepción de sus viáticos -se le adeudan tres meses al equipo de Hugo Gervasio- que han sido cubiertos por productores en cuanto a comida, alojamiento, combustible y reparaciones. Además, comentó la propuesta rechazada al gerente de la Cooperativa agrícola de Dudignac para reparar por cuenta de la misma una retroexcavadora inutilizada desde hace un año y medio y que se hubiera utilizado en Dudignac, Morea y Santos Unzué.