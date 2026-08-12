Emma Cendali prepara su noche estelar

Es una de esas voces que llaman la atención y encantan rápidamente. Ella es Emma Cendali y se viene destacando en diferentes presentaciones, hasta ahora, siempre ajenas. Pero este viernes en la Biblioteca José Ingenieros, será todo de ella. Su noche, su espectáculo, su presentación en sociedad.

Emma estuvo en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), acompañada de sus laderos musicales, Ruben Braggio y Jorge Malpere, pilares fundamentales del lanzamiento en solitario de esta talentosa adolescente. En la charla, Emma contó lo que prepararon para el viernes, la selección de temas, y algunos invitados que también serán de la partida. La música, el canto la acompañan desde chica y hoy, a sus 15 años, tiene la oportunidad de desplegar todo su talento en el escenario de la Biblioteca. El repertorio es amplio pero, como ella misma dice, con el inglés es donde se siente a sus anchas, en especial con temas de Adele, referencia claramente visible a la hora de escuchar y ver la interpretación de Emma. Pero su voz tiene tintes propios y su performance llega a emocionar.