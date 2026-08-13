La Cuarta con Karina

Karina Milei encabezó el lunes pasado una serie de encuentros en la Casa Rosada con los bloques de diputados y senadores provinciales de La Libertad Avanza (LLA). La reunión tuvo como objetivo principal analizar la agenda legislativa bonaerense y sentar las bases de la estrategia política del oficialismo con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

Las deliberaciones, organizadas en dos turnos, fueron coordinadas por el presidente del espacio en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Según fuentes del entorno libertario, el propósito central fue evaluar el trabajo realizado por los legisladores en lo que va del año y establecer los ejes prioritarios para la segunda mitad del ejercicio legislativo.

La Cuarta Sección Electoral tuvo una participación destacada en la jornada a través de los legisladores Analía Balaudo y Gonzalo Cabezas. Balaudo subrayó que durante las reuniones se abordaron temáticas críticas para la provincia, tales como la seguridad, la situación prestacional de IOMA, la agenda legislativa actual y posibles reformas electorales. Para La Libertad Avanza, el desafío inmediato del espacio radica en transformar el caudal electoral obtenido a nivel nacional en una fuerza política con mayor peso legislativo y municipal dentro del territorio bonaerense, bajo el argumento de implementar las ideas del gobierno nacional en la provincia.