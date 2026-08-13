Defunchio, entre la actividad legislativa y la campaña

“Hay mucho trabajo en el Concejo Deliberante”, reconoció María Elena Defunchio, entrevistada en ‘Temprano para todo’. “Hay varios proyectos que son interesantes y cuestiones que van surgiendo en nuestra comunidad a través del tiempo, en diferentes momentos. Como bloque tenemos proyectos para trabajar, proyectos de ordenanza que, algunos tienen estado parlamentario y otros van a tomar ese estado esta próxima sesión, que es este jueves” agregó la concejal de Unión por la Patria, el bloque que funciona bajo la conducción de Julia Crespo.

Defunchio aclaró que “impulsamos ordenanzas sobre reducción y separación de residuos, campañas municipales contra el grooming y una mesa intersectorial de salud mental con participación comunitaria, para abordar integralmente las necesidades de jóvenes, los más afectados durante la pandemia y otra agropecuaria porque tenemos que garantizar en nuestro partido, la conectividad de los vecinos que viven en las localidades. y productores en general”.

Teniendo en cuenta los informes diarios que mencionan que más del 50% de las familias argentinas asegura atravesar alguna dificultad en materia de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. Y en ese escenario, un 71,9% de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como el informal, Defunchio aclaró: “También presentamos un programa municipal de acompañamiento y saneamiento del sobreendeudamiento familiar, agravado por tarjetas, financieras y billeteras virtuales abusivas, junto con el desconocimiento de los derechos del consumidor. Para ello desde la oficina de la OMIC (Oficina municipal de información al consumidor) el municipio tiene todas las herramientas para poder acompañar a esa familia sobreendeudadas en términos del acompañamiento jurídico, de la defensa, de las negociaciones en cuanto a las deudas. Y eso se puede hacer todo de manera gratuita, y también, es importante, que no le genera gasto al ejecutivo, porque no tiene que crear ninguna estructura”. Y aclaró que “el proyecto tomará estado parlamentario mañana (por hoy Jueves 13) y confío en que será acompañado para defender a las familias endeudadas. Seguiremos trabajando por los vecinos desde el Concejo, evitando internas partidarias y priorizando sus necesidades”.

‘La Cámpora’,la agrupación política a la que pertenece María Elena Defunchio, prepara una jornada para “este sábado, desde las 15 horas, celebraremos el Día de las Infancias en el barrio Fonavi 2, reacondicionando el potrero y compartiendo con los vecinos”. Finalmente la concejal expresó: “Defiendo el regreso del peronismo para impulsar obras, vivienda, universidad, accesos y apoyo sostenido a las localidades, hoy estancadas”.