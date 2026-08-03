Elisa Carozzo: “Hay un malestar generalizado porque la plata no alcanza”

Como Secretaria General de ATE Junín, Elisa Carozzo, explicó esta mañana en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) los alcances, motivos y adhesión de la organización gremial al paro nacional de esta jornada: “Para reclamar paritarias, aumentos salariales y frenar el vaciamiento de organismos públicos. En Junín acompañaremos la movilización docente en la plaza principal y continuaremos el plan de lucha juntas las dos vertientes de la CTA, la Confederación General del Trabajo (CGT y diversos movimientos sociales”.

Más adelante agregó: “Hay un malestar generalizado, estamos viviendo una crisis que creo que hace mucho no vivíamos. Uno lo vive todo el día hablando con la gente, que no le alcanza la plata, no llegan a fin de mes, están endeudados para poder comer; la gente usa las tarjetas de crédito, todo para poder ir al supermercado, cosa que hace que se genere malestar, porque es una cadena que es muy difícil de romper. La gente en general está mal, la están pasando mal. Ni hablar de los municipios. Hay municipios que ni siquiera aún han otorgado aumentos durante todo el año. Porque eso va por decantación, nación no gira fondos a provincia, provincia le recorta a los municipios, y hay municipios que tampoco están en condiciones de pagar aumentos”.