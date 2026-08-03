La semana arranca con paro nacional de ATE y CTERA

Hoy, lunes de paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), marcando el inicio de un mes que se anticipa con alta conflictividad social en las calles. El eje central de la protesta será una marcha hacia la sede del Ministerio de Economía. Los principales reclamos del sector estatal se centran en la exigencia de aumentos salariales de emergencia y el cese de los despidos en la administración pública, políticas de ajuste que el gremio atribuye a la gestión del gobierno de Javier Milei.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, el sindicato argumenta que los trabajadores estatales han sufrido una caída del 45% en su poder adquisitivo desde el comienzo de la actual administración nacional. En contraste, denuncian que los servicios públicos han experimentado incrementos tarifarios del 919% durante el mismo período. Asimismo, un reporte detalla que los incrementos salariales otorgados en el año 2026 alcanzaron apenas un 12,9%, mientras que la inflación ya se ha posicionado en el 16,9%, motivando la denuncia del gremio por un presunto «vaciamiento del Estado». Aguiar también hizo hincapié en el impacto de los recortes sobre el sector científico, cuestionando específicamente los despidos de profesionales y técnicos vinculados al plan nuclear argentino.

Un Escenario de Protestas Generalizadas

La fecha elegida para esta huelga coincide con la reanudación de la actividad administrativa y el reinicio de las clases presenciales tras elas vacaciones de invierno. Esta medida de ATE no se dará de forma aislada, dado que el gremio docente CTERA se plegó en reclamo por la falta de convocatoria a la paritaria nacional de su sector.

Frente a este panorama, el gobierno respondió con advertencias formales, recordando que la educación está catalogada como un servicio esencial en el marco de la reciente reforma laboral y exigiendo que se garantice un mínimo del 75% de prestación de actividad durante el desarrollo de la huelga docente.

El paro es el puntapié inicial de una agenda de movilizaciones más amplia para el sindicalismo argentino. ATE ya ha confirmado su participación en una Jornada Nacional de Lucha programada para el viernes 7 de agosto, fecha en que se conmemora el Día de San Cayetano. En esa ocasión, el sindicato estatal confluirá en las calles del barrio porteño de Liniers junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la CTA, y diversos movimientos sociales en la tradicional marcha que reclama «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo» en un contexto económico que las organizaciones califican de sumamente delicado.