Los colchones de los Leones



El Club de Leones entregó una donación de 50 colchones y 25 cubrecamas al Hogar Santo Domingo de Guzmán, en un acto que contó con la participación de la intendente Gentile, la Secretaria de Salud Tamara Vázquez Lagorio y Nancy Amado, Directora del Hogar. El aporte tiene como objetivo principal mejorar el confort y la calidad de vida de los residentes de la institución. Esta entrega correpsonde al programa de asistencia comunitaria de la organización solidaria que, recientemente, también donó un ecógrafo para el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nuevo Alborada.