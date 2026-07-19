Tapalqué: productores demandan al Municipio por la Tasa de Red Vial



Un grupo de productores rurales del partido bonaerense de Tapalqué inició una demanda colectiva contra la municipalidad local, administrada por el intendente Gustavo Cocconi, en protesta por el cobro de la tasa vial rural. La acción judicial, que se tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Azul, reúne formalmente a más de una veintena de productores que decidieron acudir a los tribunales tras el estancamiento de las negociaciones que mantenían con las autoridades locales desde el verano.

El reclamo legal se sumó a un expediente previo ya existente en los tribunales bonaerenses y se fundamenta en tres objeciones principales hacia la gestión municipal. En primer lugar, los demandantes sostienen que el municipio incurre en una falta de contraprestación debido al estado de abandono y la falta de mantenimiento de los caminos rurales, lo que invalidaría el cobro de un tributo que debe responder a un servicio efectivo. Asimismo, la presentación denuncia que la intendencia desvió fondos de coparticipación vial para cubrir gastos corrientes, lo que vulneraría la legislación provincial vigente. Por último, los productores cuestionan la fórmula de actualización automática de la tasa, al considerarla un mecanismo de indexación prohibido que no cuenta con la debida aprobación periódica del Concejo Deliberante.