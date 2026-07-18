El Provincial llevó su reclamo de seguridad al HCD

La masiva presencia de vecinos de la localidad de El Provincial en la sesión del jueves 16 de julio en el Concejo Deliberante expuso con

contundencia la gravedad de la situación. Carteles, expresiones a viva voz y exposiciones ante los concejales en un cuarto intermedio, fueron el mejor resumen para un problema que tiene tanto márgenes para abordar como problemas sin solucionar.

En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), eldía después de la sesión, Anabella Montaldo, una de las partícipes de la noche e integrante de la Sociedad de Fomento de la localidad expresó: “Nos movilizamos como vecinos para exigir mayor seguridad en el pueblo debido a robos, intentos de usurpación y falta de respuesta policial. Nos organizamos en reuniones y grupos vecinales, logrando prevenir delitos, pero seguimos reclamando presencia policial, cámaras y luminarias. Además, pedimos soluciones integrales para problemas de infraestructura y agradecemos el apoyo de la delegada, Candela Sparano, que también es vecina y comparte nuestras preocupaciones”.

También Montaldo demandó: “Pedimos un policía permanente, más apoyo municipal, máquinas para mantenimiento, cámaras, luminaria y soluciones integrales porque el pueblo creció mucho y estamos desbordados. Hay muchos accesos, lo que complica la seguridad. Además, compramos juegos para el parque con fondos propios y seguimos esperando que el municipio los instale. Necesitamos respuestas y acciones concretas”.

En el mismo programa se entrevistó al Comisario retirado José Luis Palacios, residente del lugar: “Tras la fallida reunión del 18 de junio, varios vecinos me preguntaron cómo comprar un arma, lo que refleja su preocupación y temor por la inseguridad. La zona ha crecido mucho, hay muchas viviendas dispersas y la población se duplica los fines de semana, pero seguimos sin destacamento policial adecuado; el edificio actual no sirve y hace años propuse conseguir un container para mejorar la situación, pero no hubo respuesta del intendente Barroso. El municipio no toma en serio el problema y no gestiona lo necesario para garantizar seguridad. El Estado se ha olvidado de la policía y las condiciones de los destacamentos son indignas”.

El debate sobre la Secretaría de Seguridad también estuvo presente en la entrevista. En medio de la creciente preocupación por la seguridad en los municipios, el excomisario Palacios se pronunció sobre la necesidad de transformar la Subsecretaría de Seguridad en una Secretaría ya que, segun explica, la actual estructura limita la gestión policial y que el cambio de rango es fundamental para mejorar la respuesta ante las demandas ciudadanas. El debate cobra relevancia en un contexto donde la formación policial y la articulación entre autoridades locales son temas de agenda urgente.

Foto gentileza El Regional Digital

Palacios también cuestionó la eficacia de la formación policial corta y la estructura jerárquica vigente en los municipios. «Con un curso de 4 meses me parece que no formamos ningún policía. Después, hay un montón de cosas que han cambiado de forma terrible», señaló, poniendo en duda la preparación de los nuevos efectivos y la capacidad de respuesta ante situaciones complejas.

El ex comisario rememoró sus años de servicio y cómo ha cambiado la relación entre la policía y el municipio: «Yo estuve en una época que era el comisario y el subcomisario, en la comisaría nada más, y a remar, y a remar (sic). Y el trato en el municipio era con el intendente directo o el secretario de gobierno, y punto. Y después alguna charla con algunos concejales, que también se ha perdido.»

Según Palacios, la pérdida de contacto entre los concejales y la policía es un fenómeno extendido: “Pero no solamente acá, en todos lados. Yo que ando por mi tarea actual, por muchos lados, se ve por todos lados, y conversando con policías, escucho lo mismo. Es un problema generalizado».

¿Cómo mejorar la seguridad en los municipios? El rol de la Secretaría de Seguridad

Al ser consultado sobre posibles soluciones, Palacios utilizó una metáfora futbolística para ilustrar la necesidad de mayor presencia y acción: «Es como ayer, les expliqué, si el arquero se queda bajo los 3 palos, es posibilidad de gol, seguro. Entonces hay que salir a jugar al área grande, hay que andar en la calle, reunirse con la gente, la problemática es la gente».

Palacios insistió en que la gestión de la seguridad debe involucrar a todo el ejecutivo y a los concejales: «Pero me estoy refiriendo al ejecutivo y a los concejales, de todo el mundo.» Y reiteró el deseo colectivo de vivir en tranquilidad: «La verdad, ese fue, creo que el fin de toda la gente que vive acá en El Provincial, es vivir tranquilo. Dios quiera como les expliqué anoche, muchachos, esperemos que no ocurra una cosa grave. Gestionen, gestionen, gestionen (repite). ¿Hay proyectos presentados? Hay que seguir el rumbo de esos proyectos a ver qué pasa con ellos». Palacios criticó la burocracia que, según él, dificulta la gestión: «Acá pareciera que había que pedir permiso para hacer reuniones en los barrios, para ver cuál es la problemática de la gente. Pero no es así. No es así».

En el cierre, Palacios reflexionó sobre la responsabilidad de los funcionarios elegidos: «Nosotros los elegimos. Para que estén cuatro años sentados ahí y que nos respeten, ¿cómo nos representan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo quiero que me expliques, que me den ejemplos, a ver qué hacen, ante los pedidos de la gente, ¿qué dicen?». El excomisario instó a las autoridades a dar respuestas concretas: «Proyectos, proyectos, sí, está bien, proyectos bárbaros. Pero seguilo al proyecto, seguilo, golpea la puerta. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no se le da bolilla a esto? ¿Qué le respondemos a la gente?».

Finalmente, el ex comisario concluyó: «Vamos, a poner la cara todos adelante de la gente y le respondemos qué es lo que pasa. Así es la cosa”.