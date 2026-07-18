Juan J. Gutiérrez: «Rentabilidad apícola? Diversificación con menos colmenas»

Productor apícola y también ex docente y director de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N ° 1 “Otto Krause” de 9 de Julio, Juan José Gutiérrez contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la importancia de la capacitación y las nuevas normativas apícolas, todo a raíz de la charla abierta sobre herramientas para el desarrollo de la cadena apícola desarrollada en el Centro de Desarrollo socio-productivo ‘San Cayetano’ el viernes 17 de julio.

Sobre las nuevas reglas para el traslado de miel fue muy directo: “Nos va a complicar por la burocracia. Son muy importantes y necesarias las capacitaciones, dice, máxime con las nuevas disposiciones legales para los traslados y demás que se están intentando impulsar. Pero estoy convencido que a los apicultores eso nos va a complicar un poco más el trámite por la burocracia en sí, de tener que andar armando papelerío, aunque sea virtual, para tener que desplazarse con las colmenas o las alzas melarías del campo a la sala de extracción”.

Las nuevas disposiciones legales a las que se refiere Gutiérrez son, según el argumento oficial de la provincia -la charla fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia-, para fortalecer el sistema de trazabilidad apícola, que el SENASA solicitará la gestión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para estos movimientos, a partir del próximo 1 de agosto. Será a partir de esa fecha que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) solicitará a los apicultores la gestión obligatoria del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para amparar el traslado del material apícola melario desde los apiarios hacia las salas de extracción de miel.La incorporación del DT-e constituye -según el SENASA- el primer paso documental electrónico para este movimiento, agilizando y simplificando la operatoria en el Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA). De esta manera, se reemplazará al remito que se presentaba impreso y quedaba únicamente registrado en formato papel.Para la emisión de este documento, los titulares de los apiarios deberán autogestionarlo en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). Por su parte, los responsables de las salas de extracción de miel deberán efectuar el cierre del DT-e para garantizar una trazabilidad precisa y segura en toda la cadena apícola.

Este documento permitirá determinar el tiempo real de estadía del material melario en las salas de extracción de miel, permitiendo verificar que su permanencia en el establecimiento no supere las 48 hs desde su ingreso.

Adicionalmente, la entrada en vigencia del DT-e reforzará las garantías sanitarias que actualmente nuestro país cumple con aquellos socios comerciales a quienes exporta miel, demostrando la aptitud y calidad de este producto y ampliando las posibilidades de nuevos mercados internacionales.

Gutiérrez también se extendió en el aumento de la producción -Argentina es uno de los principales exportadores ocupando el cuarto lugar en el orden mundial- y las condiciones agroecológicas necesarias para lograr un producto de calidad. «Si se logra diversificar la producción apícola, se puede escapar del exportador», explicó,

«La abeja es un insecto que no solo te produce miel”, dice “sino, que tiene seis producciones distintas, tres endógenas que las produce desde su propio cuerpo a través de glándula, que son cera, veneno y jalea real y tres de recolección, la miel, el propóleo y el polen. Esas seis producciones se utilizan en el mundo, pero muchísimo a través de la apiterapia. Casualmente días pasados recordábamos con un grupo de amigos que allá por el año 2006, hace 20 años se conformó en 9 de julio la asociación Argentina de Apiterapia, de la cual fui socio fundador y secretario hasta que se cerró, en la que había apicultores de todo el país, pero más que apicultores, había médicos y Apiterapeutas de todo el país y todos esos productos son los que se utilizan para el restablecimiento o mantenimiento de la salud, tanto humana como animal. Así que entonces si se logra diversificar la producción y escaparle a la mano del exportador, porque todo el problema de los apicultores es que toda la producción termina en manos de un exportador que es el que determina el precio. Si se logra poder escapar de eso y empezar a diversificar su producción, normalmente la rentabilidad existe, entonces es muy común que con muchas menos colmenas tengas más rentabilidad que con una cantidad de colmenas mayor”.

Juan José Gutiérrez se refirió al monocultivo y su efecto negativo en el rendimiento apícola y no dejó de mencionar la producción de distintos tipos de miel en todo el país, con variantes de sabor y color aún en una misma región y subrayó el valor de la polinización. Señaló a la miel en góndolas de supermercados y despensas como adulteradas y recomendó “comprarle al apicultor amigo, al vecino, al que vende la miel pura. La miel tiene que cristalizarse, se pone dura, en invierno se pone dura. Es importante la confianza en el productor. Una investigación del año 2010 ya arrojaba que el 90 por ciento de la miel en góndolas estaba adulterada y un 30 por ciento tenía apenas vestigios de miel y generalmente era jarabe de maíz de alta fructuosa”.

Gutiérrez dejó también en la entrevista consejos y recomendaciones sobre costos y desafíos a aquellos interesados en iniciarse en la actividad y enfatizó sobre el rol decisivo y concluyente de las abejas en el ecosistema.